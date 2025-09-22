Ирландский лоукостер Ryanair, на прошлой неделе объявивший о сокращении полетной программы через аэропорт австрийской Вены, на этом фоне добавил несколько направлений в Португалию.
Как сообщается на странице авиакомпании в Instagram, вскоре будут запущены четыре новых португальских маршрута в разные аэропорты Европы (в том числе два в города Польши):
- Порту (Португалия) – Гетеборг (Швеция);
- Порту (Португалия) – Варшава (Польша);
- Фару (Португалия) – Краков (Польша);
- Мадейра (Португалия) – Шаннон (Ирландия).
При этом рейсы по шведскому направлению начнут выполняться с 26 октября 2025 года, а по остальным – уже с этой недели.
Другие новости Ryanair
Как сообщал УНИАН, ранее ирландский бюджетный перевозчик Ryanair пригрозил отменить еще 1 миллионов мест на рейсах в Испанию следующим летом, вдобавок к уже отмененным 2 миллионам мест на испанских рейсах из-за повышения сборов местным оператором аэропортов. При этом заполнить освободившуюся нишу вызвался испанский лоукостер Vueling.
Также в августе 2025 года Ryanair объявил о планах с апреля следующего года открыть новую авиабазу в албанской столице Тиране. Благодаря этому авиакомпания сможет открыть десятки новых маршрутов в Албанию.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Полет продлится 29 часов: через несколько недель запускают самый длинный авиарейс в мире
- Аэропорт на итальянском острове назовут в честь легендарного Джорджо Армани
- Авиакомпании придумали коварный способ получить больше денег с пассажиров
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.