Новые рейсы начнут выполняться уже этой осенью.

Ирландский лоукостер Ryanair, на прошлой неделе объявивший о сокращении полетной программы через аэропорт австрийской Вены, на этом фоне добавил несколько направлений в Португалию.

Как сообщается на странице авиакомпании в Instagram, вскоре будут запущены четыре новых португальских маршрута в разные аэропорты Европы (в том числе два в города Польши):

Порту (Португалия) – Гетеборг (Швеция);

Порту (Португалия) – Варшава (Польша);

Фару (Португалия) – Краков (Польша);

Мадейра (Португалия) – Шаннон (Ирландия).

При этом рейсы по шведскому направлению начнут выполняться с 26 октября 2025 года, а по остальным – уже с этой недели.

Другие новости Ryanair

Как сообщал УНИАН, ранее ирландский бюджетный перевозчик Ryanair пригрозил отменить еще 1 миллионов мест на рейсах в Испанию следующим летом, вдобавок к уже отмененным 2 миллионам мест на испанских рейсах из-за повышения сборов местным оператором аэропортов. При этом заполнить освободившуюся нишу вызвался испанский лоукостер Vueling.

Также в августе 2025 года Ryanair объявил о планах с апреля следующего года открыть новую авиабазу в албанской столице Тиране. Благодаря этому авиакомпания сможет открыть десятки новых маршрутов в Албанию.

