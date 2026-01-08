На ПК бесплатно раздают одну из лучших игр в своем жанре с 300 тысячами отзывов

Речь про "башенную защиту" Bloons TD 6.

Цифровой магазин Epic Games Store запустил раздачу очередной игры. В течение недели (до вечера 15 января 2026) геймеры могут пополнить свои библиотеки красочной игрой в жанре tower defense Bloons TD 6.

Игрокам нужно организовать оборону, используя обезьян, улучшения, героев и способности, чтобы отбить атаку воздушных шаров, которые движутся по карте по заданным маршрутам. Bloons TD 6 поддерживает как одиночную, так и кооперативную игру для двух-четырех игроков.

Проект имеет высочайшие оценки (более 330 тыс. отзывов в Steam, 97% из которых положительные) и входит в число лучших представителей жанра. Игра отлично подойдет как для тех, кто хочет просто расслабиться, так и для желающих потратить 100 попыток на один уровень, оптимизируя свой билд.

Забрать Bloons TD 6 можно как в клиенте EGS, так и на официальном сайте магазина в браузере. Акция продлится до 15 января, 18:00 по Киеву. Потом магазин начнет раздавать нечто другое.

