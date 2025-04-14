Ирландская авиакомпания требует снизить сборы в местных аэропортах.

Ирландский лоукостер Ryanair вероятно продолжит сокращать количество рейсов в/из Испании из-зи недовольства суммами сборов в аэропортах страны. Предыдущая волна отмен испанских рейсов авиакомпании затронула летнее расписание 2025 года.

Как заявил в интервью испанскому изданию El Economista генеральный директор ирландской авиакомпании Эдди Уилсон, на данный момент Ryanair рассматривает возможность сокращения числа рейсов из средних и малых аэропортов Испании в 2025-2026 годах, если контролируемый государством оператор аэропортов Aena не снизит свои сборы.

Он пояснил, что в первую очередь низкие тарифы нужны самим региональным аэропортам для стимулирования роста, и они должны сопровождаться низкими затратами, потому что в противном случае формула не работает.

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"Мы сократили 800 тысяч мест этим летом, потому что у нас были лучшие варианты распределить наши мощности в других местах Европы. И будут еще сокращения зимой 2025 года, и еще больше летом 2026 года, потому что нет смысла продолжать инвестировать в убыточные операции. Рациональное решение – переместить трафик туда, где стоимость доступа падает, а не растет, поэтому мы продолжим делать это постепенно. У нас нет планов инвестировать в региональные аэропорты, потому что их структура ценообразования нарушена", – пояснил Уилсон.

В свою очередь Aena утверждает, что ее цены являются одними из самых низких в ЕС и что тарифы установлены законом. Авиакомпания, со своей стороны, утверждает, что спрос по ряду направлений низкий, и поэтому нет смысла платить столько, сколько просят. В связи с этим аналитики рекомендуют обеим сторонам провести переговоры и достичь соглашения, поскольку это будет способствовать более активному использованию региональных аэропортов, которые сейчас используются недостаточно эффективно.

Как сообщал УНИАН, ранее босс Ryanair Майкл О'Лири предупредил о росте цен на авиабилеты летом 2025 года.

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