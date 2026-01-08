России удалось значительно сократить экспорт зерна из Украины в декабре, - Bloomberg

Ситуация является тревожной для украинского бюджета и мировой продовольственной безопасности.

Экспорт пшеницы из Украины в декабре упал почти на 25% из-за интенсификации российскими оккупантами атак на портовую инфраструктуру страны. Об этом пишет Bloomberg.

Экспорт кукурузы также сократился примерно на 13%. Общий экспорт зерна из Украины в декабре упал на 16%.

Украинский экспорт демонстрировал худшие показатели по сравнению с 2024 годом в течение всего сезона. Однако удары по портам, перерабатывающим мощностям и логистической инфраструктуре значительно ухудшили ситуацию, отмечают аналитики.

Видео дня

Россияне поразили порты Большой Одессы, включая Южный. Был атакован судоходный терминал, принадлежащий агрокомпании Allseeds, и около 30 контейнеров, загруженных мукой и растительным маслом, были повреждены и загорелись.

Продолжение российских атак на портовую и логистическую инфраструктуру, особенно вблизи Одессы, уменьшило эффективную пропускную способность отгрузок и привело к задержкам и переносу сроков поставок. Все это – финансовые и репутационные риски для украинских производителей.

Экспорт также пострадал из-за меньших объемов поставок от украинских аграриев из-за задержки сбора урожая кукурузы. Еще одним фактором стало усиление конкуренции со стороны других мировых игроков с более низкими ценами.

Атаки на инфраструктуру Украины продолжились и в январе. Тем не менее, ситуация недавно частично улучшилась после того, как на зерновых терминалах в Одессе были установлены дополнительные дизельные генераторы.

Удары оккупантов по агропромышленной отрасли Украины – главные новости

При сохранении существующей интенсивности обстрелов со стороны РФ портовой инфраструктуры Украины, движение зерна в направлении черноморских портов на некоторое время может быть парализовано. Обстрелы приводят к скоплению железнодорожных вагонов, ограничению подачи и разгрузки продукции, повреждают инфраструктуру, а также усиливают риски для персонала.

Параллельно с этим оккупанты также пытаются целенаправленно разрушать производственные мощности украинских аграриев. Во время недавнего массированного удара по Днепру, в частности, произошло попадание в завод по производству масла, 300 тонн которого вылились прямо на проезжую часть.

