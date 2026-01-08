Когда отпуск летит в тартарары: определен самый большой неудачник-турист в 2025 году

Оказывается, есть конкурс и самый испорченный отпуск года.

Плохая погода, задержка рейса или потерянный смартфон могут испортить впечатления от зарубежного отпуска. На долю некоторых туристов выпадает больше неудач, чем других. Как пишет Independent, недавно были объявлены победители конкурса на самый неудачный отпуск.

Конкурс "Самый несчастный путешественник мира" ежегодно проводит страховая компания Travel Guard, специализирующаяся на туристическом страховании.

Фиаско со шлепанцами

Мужчина по имени Дэниел Б. унизил себя во время поездки в горы с друзьями, когда неверно оценил сложность маршрута. На встрече выпускников школы он с двумя давними приятелями решил "исследовать" скальный массив Васкес к северу от Лос-Анджелеса.

"Я смутно помнил, что видел его в туристическом путеводителе, но не особо задумывался. Я представлял себе несколько скромных скал в пустыне. Ничего страшного. Я просто хотел отдохнуть с друзьями", – вспоминал потом Дэниел.

На место он прибыл в футболке, шортах и шлепанцах, которые идеально подходили для прогулки в жаркую погоду, тогда как его друзья были обуты и одеты специально для лазания по скалам.

"Сначала я держался. Но когда скалы стали круче, мой страх высоты усилился. Я замер. Мои друзья, сидящие надо мной, как самодовольные горные козлы, триумфально улыбались. Я махал белым флагом. Затем наступило настоящее испытание: спуститься. Грифы – настоящие грифы – начали кружить над головой. Мои друзья не могли перестать хохотать. Я был зол на них, и еще больше зол на себя", – рассказал путешественник.

В конце концов Дэниэлу удалось спуститься вниз, проехав часть крутого склона на ягодицах.

"Мои шлепанцы уцелели. А достоинство? Не очень", – добавил он.

Сувенир со сноубординга стоимостью 28 000 долларов

Канадец Райан П. отправился в Австрию кататься на сноуборде. Этот отпуск он представлял как "путешествие всей жизни". Но дела пошли наперекосяк в первый же день на горнолыжной трассе.

"Через два часа после начала нашего первого дня на склонах я сделал неправильное движение и вдруг обнаружил, что скольжу на спине к слепому обрыву. Несмотря на то, что я имел многолетний опыт, на этом склоне я был чужаком", – вспоминает путешественник.

Чтобы не слететь в пропасть, Райан воткнул ладони в снег. Это рискованное движение позволило остановить скольжение, но имело свою цену.

"Когда я снял перчатки, все изменилось. Мое запястье было деформировано. Оно выглядело так, будто его складывал Пикассо", – рассказал мужчина.

Райана доставили вертолетом в больницу, где врачи подтвердили сложный перелом одного запястья. Следующие несколько дней канадец провел на обезболивающих, а когда его выписали из больницы, наступил его день рождения.

"Совершенно не такое празднование я себе представлял. На момент выписки у меня в руке было достаточно металла, чтобы включить все детекторы в аэропорту, и коллекция чеков, которой можно было бы оклеить как обоями целую комнату", – добавил он.

Адский ливень – победитель конкурса

Первое место и приз в 10 тысяч долларов получил мужчина по имени Ллойд Л. В этом году ему наконец удалось спланировать поездку в Рим, чтобы принять участие в "общей аудиенции" с Папой Римским на площади Святого Петра. Речь идет о формате общения Понтифика с несколькими тысячами верующих, который обычно проходит раз в неделю.

Ллойд ждал этой поездки месяцами, назвав ожидаемую встречу с Папой одним из главных событий своей жизни. Позже мужчина рассказывал, что "представлял себе солнце, почтительную тишину, возможно, несколько слез радости". Но затяжной ливень все испортил.

Как только Ллойд вышел из отеля, начался дождь. "Мы вышли из отеля до восхода солнца, приготовив завтрак из фруктов и выпечки, чтобы съесть его, как только прибудем на площадь Святого Петра. Пока мы добрались до места назначения, пакет промок и разорвался, как пиньята, рассыпав всю еду на мостовую", – вспоминает мужчина.

Но это было еще не самое худшее. Площадь Святого Петра была заполнена паломниками, и многие из них держали зонтики, из-за которых было трудно увидеть Папу Римского.

"В тот момент я был мокрый, замерзший и голодный, и не мог дождаться, когда все закончится и я смогу уйти оттуда", – добавил мужчина.

