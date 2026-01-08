'Технологии': россияне начали использовать лошадей для перевозки терминалов Starlink

Оккупантов, которые установили терминал на лошади, показал эксперт Сергей "Флэш" Бескреснов.

Российские оккупанты пытаются перевозить терминалы Starlink вблизи линии фронта на лошадях, рассказал эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флэш" Бескрестнов в своем Telegram-канале.

"О технологиях. Противник установил "Старлинк" на лошадь. Безумный Макс здесь отдыхает", - написал он.

Бескрестов добавил, что он бы "развил идею в онлайн-управление лошадью", а также опубликовал соответствующие фото и видео.

Россияне ведут разведку с помощью Starlink

Как сообщал УНИАН, ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины рассказали, что российские захватчики адаптировали FPV-дрон "Молния" для воздушной разведки, установив на него Starlink и камеру с трехосной стабилизацией.

Впоследствии "Флэш" подчеркнул, что россияне продолжают атаковать украинские объекты беспилотниками, которыми управляют через спутники Starlink. Он отметил, что враг управляет беспилотниками не через мобильную связь.

Бескрестов тогда отметил, что рассматривает два варианта: запуск "Молнии" диверсионно-разведывательными группами или их запуск с другого беспилотника, который подвез их в тыл.

Кроме того, он подчеркнул, что Starlink нельзя подавить силами средств радиоэлектронной борьбы. Поэтому для глобального решения проблемы нужна активная помощь SpaceX.

