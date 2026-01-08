Могилевская с мужем и детьми уехали в отпуск: куда они направляются (видео)

Родители хотят показать дочерям океан.

Украинская певица и продюсер Наталья Могилевская вместе со своей семьей - двумя дочерьми и мужем - отправилась в отпуск.

Артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, состоящее из фрагментов их подготовки к путешествию, времени в дороге и трогательных кадров вместе. Могилевская отметила, что хочет показать своим детям мир:

"Едем с детьми на отдых. Впервые увидим океан. Дети наконец-то смогут насладиться беззаботным детством, увидеть мир, настоящие пальмы и огромный аквапарк. Именно ради этих эмоций это путешествие стоит долгого пути. Продолжение следует...".

Поклонники певицы в комментариях порадовались за ее семью и призвали Наталью делиться новыми кадрами из их путешествия:

"Вау! Океан не только детям, но и нам не забудьте показать! Показывайте мир! Хорошего путешествия".

"Вау. Вы невероятные. Очень интересно. Снимайте. Будем наблюдать".

"Наташа, наконец-то вы счастливая женщина и мать! Счастья вашей семье!".

"Наконец-то всей семьей к океану. Удачи вам! Я тоже мечтаю о путешествии к океану".

Напомним, мужа Натальи Могилевской зовут Валентин. Их отношения начались в начале полномасштабного вторжения России в Украину, а вскоре они удочерили двух девочек - Мишель и Софию.

