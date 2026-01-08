Графики отключений света на 9 января: сколько придется сидеть в темноте в пятницу

Диспетчеры энергосистемы напомнили, что свет поочередно отключают из-за последствий систематических атак РФ на объекты энергетики.

В пятницу, 9 января, во всех регионах Украины снова будут применяться графики отключений света и ограничения мощности для промышленности, сообщает "Укрэнерго".

Отмечается, что диспетчеры вынуждены отключать свет из-за последствий российских ракетно-дроновых атак на энергосистему.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – добавили в "Укрэнерго".

Видео дня

В компании также в очередной раз призвали граждан экономично потреблять электроэнергию, когда свет появляется по графику.

Материал будет дополняться...

Атаки РФ на энергосистему Украины

Как сообщал УНИАН, государственный секретарь Министерства энергетики Сергей Суярко заявил, что 7 января РФ в очередной раз атаковала энергетическую инфраструктуру Днепропетровщины. В результате удара часть области временно осталась без света.

В ночь на 8 января враг снова нанес удар по энергетике Днепропетровской области. В результате атаки часть области до сих пор остается без света.

РФ также атаковала энергообъекты Запорожской области. Впрочем, в отличие от Днепропетровской области, электроснабжение Запорожской области полностью восстановлено.

Вас также могут заинтересовать новости: