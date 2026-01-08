Эксперт по путешествиям назвала важные вещи, которые она всегда берет на случай отмены рейса

Она утверждает, что ноутбук может пригодиться, если что-то пойдет не так, и предлагает "время, гибкость и варианты".

Путешествия не всегда предсказуемы, особенно когда в дело вступают погода, проблемы с персоналом и ненадежная техника. Об этом пишет dailymail.

Отмечается, что один эксперт поделилась тем, какие вещи она всегда берет с собой, чтобы все прошло как можно лучше, если ее рейс отменят.

Для нью-йоркской писательницы, специализирующейся на путешествиях, Меган Дриллингер, ноутбук - это самое важное, что она берет с собой в поездки. Этот гаджет, оснащенный хорошим VPN, необходим Меган даже если поездка должна быть перерывом в работе.

Видео дня

Она утверждает, что ноутбук может пригодиться, если что-то пойдет не так, и предлагает "время, гибкость и варианты".

Путешественники, оказавшиеся в затруднительном положении во время поездки, могут легко работать из своего места, если задержки означают, что они не успеют вернуться домой вовремя. Также устройство может быть полезно для связи с людьми - семьей, друзьями, работодателями - при необходимости.

Кроме того, Меган всегда берет с собой паспорт, даже если не едет за границу. Она любит быть готовой к любым изменениям планов, какими бы радикальными они ни были, и говорит, что это то, без чего "абсолютно не хочется обходиться, когда все перестает иметь смысл".

По ее словам, также полезно взять с собой перекусы, особенно сытные и дающие энергию. Меган рекомендует протеиновые батончики, потому что они "обеспечат достаточную стабильность", чтобы справиться с хаосом в аэропорту, когда рестораны могут быть закрыты.

Также важно взять с собой дополнительные запасы лекарств, отпускаемых по рецепту, на случай, если вы опоздаете, а также такие лекарства, как обезболивающие. В статте сказано:

"Еще один предмет, хотя он может показаться неочевидным, который всегда берет с собой писательница-путешественница, - это купальник".

Меган утверждает, что плавание может стать "успокаивающим опытом" в стрессовые моменты. Если вы окажетесь в отеле с бассейном или на ближайшем пляже, по крайней мере, вы сможете насладиться им, ожидая своего рейса.

В список необходимых вещей Меган также входят мелкие предметы, такие как портативные зарядные устройства, маска для глаз и беруши.

Отмечается, что мощные портативные зарядные устройства, способные заряжать более крупные гаджеты, крайне важны в путешествии, особенно если вы окажетесь в аэропорту с минимальным количеством розеток. Тем временем, маска для глаз и беруши позволят вам отдохнуть, пока вы ждете следующего рейса.

Запасные носки и нижнее белье также важны, поскольку проблемы с отменой рейсов иногда могут затянуться на несколько дней.

Другие советы туристам

Выбор места в самолёте может сделать полёт комфортным или наоборот. К тому же вы наверняка слышали про разные классы в самолётах: эконом, премиум-эконом, бизнес- и первый класс.

В материале рассказали, в каком месте лучше сидеть в самолете в зависимости от того, что для вас важно: больше места для ног, спокойствие, быстрый выход или возможность наслаждаться видом.

Вас также могут заинтересовать новости: