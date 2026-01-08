100 миллионов лет назад жило паукообразное существо, которое имело хвост: как это возможно

Этот факт свидетельствует о ранее неизвестном роде хвостатых пауков или паукообразных существ.

В 2018 году исследователи выяснили, что 100 млн лет существовал вид паукообразных, который имел паутинные железы, орган пальпации и четыре пары ходильных конечностей. Однако, по сравнению с современными пауками, он также имел хвост. Об этом пишет IFLScience.

Ученые обнаружили, что такие пауки имели паутинные железы и шелковые краны, как и современные пауки. Также у них была узкая талия, которую называют пецидель. Несмотря на то, что общее строение тела было похоже на паука, они все же имели сегментированное брюшко - то, чего не видно у пауков.

"Еще одна вещь, которую мы не видим у пауков, - это длинный, похожий на кнут отросток, прикрепленный к задней части тела. Считается, что это свидетельствует о ранее неизвестном роде хвостатых пауков или паукообразных существ. Они не были предками современных пауков, но существовали рядом с ними", - объяснили в материале.

Видео дня

Технически этот отросток называется флагеллоподобный тельсон, который состоит из множества крошечных сегментов, что делает его очень гибким.

"Мы видим подобные структуры у современных скорпионов-кнутов, и они имеют много потенциальных применений", - добавляют в издании.

Ученые считают, что хвост мог быть органом чувств для ориентации в окружающей среде или использоваться как часть защитной реакции, чтобы отпугивать потенциальных хищников. Также он мог быть средством отвлечения внимания и даже функционировать как хвост ящерицы.

Другие интересные факты о животных

Также стало известно, что когда-то ученые считали утконоса вымышленным животным. Это объяснялось тем, что утконос выглядит так, будто кто-то взял одну из тех детских книжек, где на разворотах изображены головы и хвосты разных животных, и перемешал их.

Кроме того, недавно возле Чернобыля зафиксировали редкую лошадь. Речь идет о лошади Пржевальского, которая "гуляла" по колено в снегу.

Вас также могут заинтересовать новости: