'Спасатель не умел плавать': сестра погибшего в Таиланде туриста рассказала о трагедии

Волна буквально вырвала людей, которые стояли по пояс в воде на популярном пляже.

Британец, утонувший во время купания на популярном пляже в Таиланде, возможно, выжил бы, если бы реагирование на чрезвычайные ситуации и стандарты безопасности были лучше, в частности, если бы спасатель, дежуривший на побережье, умел плавать, - считает сестра погибшего. Как пишет The Independent, в прошлом году 29 ноября 37-летнего Джейсона Ламберта смыло в море сильной волной на пляже Фридом на Пхукете, где мужчина отдыхал с семьей. Он был одним из восьми человек, которых унесло волнами.

30-летняя сестра погибшего Лорен Сми рассказала журналистам, что трагедия развернулась за считанные секунды – люди стояли в воде по пояс, когда внезапная волна буквально вырвала их. Женщина оказалась чуть дальше от берега, чем ее брат. Начала паниковать. Джейсон попытался к ней подойти, схватил ее за руку, но в этот момент нахлынула другая волна и утащила людей еще дальше.

"Я отпустила его руку... Думала, что умру, потому что каждый раз, когда пыталась плыть, оставалась на месте", – рассказала Сми. По ее словам, другой отдыхающий помог ей вернуться на берег. А другие туристы пытались спасти ее брата.

Видео дня

Она рассказала, что один из крепких мужчин бросился в воду, схватил Джейсона и вытащил его на берег. Там ему начали делать сердечно-легочную реанимацию. Как рассказала Сми, на суше ситуация была хаотичной, тайские власти не отреагировали достаточно быстро, чтобы спасти ее брата. Когда приехали медики, он был еще жив. Скорая помощь доставила его в больницу, но спасти медики его не смогли.

Семья выражает претензии к властям

Сестра Ламберта уверяет, что спасатель, дежуривший на пляже, не умел плавать: "Этот спасатель должен был быть обучен – вот в чем суть... Я на самом деле не понимала, что происходит, все случилось очень быстро... Спасатель, который был на смене, сказал нам, что он не умеет плавать".

"Местное издание Thaiger со ссылкой на полицию сообщило, что семья Ламберта не высказывала возражений по поводу обстоятельств его смерти и не просила о дополнительном расследовании. По информации издания, после вскрытия тело было официально передано семье для организации похорон", – пишет издание.

Очевидица событий, 31-летняя Чария Тавират Хауэллс, рассказала The Mirror:

"Море выглядело неспокойным, и мы были там всего несколько минут, когда услышали крики о помощи. Все бросились спасать. Тайский мужчина спустил на воду каяк и смог добраться до двух туристов, которые боролись с волнами, и вытащить их на берег. Только после этого люди заметили, что третьего мужчину затягивает в воду. Когда его вытащили на песок, лицо уже было бледным и желтоватым – было очевидно, что он пробыл под водой некоторое время".

Сми также заявила, что ее семья была травмирована тем, как власти обращались с ними после трагедии в больнице. Она утверждает, что после смерти ее брата не были взяты образцы крови, а вскрытие провели только через две недели. Тело Ламберта вернули в Великобританию только вскоре после Рождества. Сми и ее мать вылетели обратно в Великобританию через два дня после гибели Джейсона.

Трагедия в баре в Швейцарии

Напомним, во время пожара в баре Le Constellation на швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана на Новый год погибло около 40 человек, еще более 100 - получили ранения. Эту трагедию назвали самой страшной в истории Швейцарии. Известно, что во время празднования Нового года перед началом пожара в баре использовали бутылки шампанского с горящими бенгальскими огнями. Также очевидцы видели, как бармен поднял на плечи барменшу, которая держала зажженную свечу в бутылке.

Вас также могут заинтересовать новости: