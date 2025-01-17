Причиной такого решения в авиакомпании назвали "чрезмерные сборы", взимаемые контролируемым государством оператором аэропортов Aena.

Ирландский лоукостер Ryanair сократит рейсы через семь региональных аэропортов Испании летом 2025 года.

Причиной такого решения в авиакомпании назвали "чрезмерные сборы", взимаемые контролируемым государством оператором аэропортов Aena, сообщает Reuters.

В целом, авиаперевозчик планирует сократить пропускную способность на 12 маршрутах на 18% и отменить около 800 тысяч пассажирских мест по сравнению с прошлым летом.

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В частности, Ryanair заявила, что прекратит работу в городах Херес и Вальядолид, а также сократит количество рейсов в/из Виго, Сантьяго-де-Компостелы, Сарагосы, Сантандера и аэропорта Астурии.

При этом авиакомпания пообещала перераспределить освободившиеся самолеты и мощности в такие страны, как Италия, Швеция, Хорватия, Венгрия и Марокко, "где правительства поощряют рост".

В свою очередь, Aena заявила, что ее средняя плата в размере 10,35 евро с пассажира была "одной из самых низких в Европе".

Одновременно оператор заявил, что данные о программе полетов Ryanair на это лето в его аэропортах подразумевают больше мест, чем было у авиакомпании прошлым летом, когда она увеличила свою активность в испанских аэропортах на 8,7%.

Также Aena добавила, что "сожалеет об использовании Ryanair ложных аргументов... чтобы сбить с толку граждан и оказать давление на государственные учреждения".

Ryanair уже несколько лет жалуется на аэропортовые сборы, взимаемые Aena, несмотря на заморозку во время пандемии COVID-19 и декабрьское решение антимонопольного органа заблокировать запланированное повышение в 2025 году, добавляет издание.

Тем временем, власти Испании ожидают, что туристический бум в стране продолжится и в этом году.

Как ранее сообщал УНИАН, аналогичным образом в 2024 году Ryanair сократил количество рейсов в Португалию – также из-за повышения аэропортовых сборов.

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