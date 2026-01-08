Посольство США предупредило об угрозе массированной атаки в Украине в ближайшие дни

Ведомство рекомендует гражданам "быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги".

Посольство США в Украине предупредило о возможной "значительной воздушной атаке", которая может произойти в течение следующих нескольких дней. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства от 8 января.

"Посольство США в Киеве получило информацию о потенциально значительной воздушной атаке, которая может произойти в любое время в течение следующих нескольких дней", - отметили в посольстве.

Оно рекомендует гражданам США "быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги". Также ведомство опубликовало перечень действий, которые необходимо предпринять:

Видео дня

определить места укрытия еще до объявления воздушной тревоги;

загрузить на свой мобильный телефон надежное приложение для оповещения, например, Air Rail Siren или "Карта тревог";

немедленно укрыться, если будет объявлена воздушная тревога;

проверять местные СМИ на наличие срочных новостей; быть готовыми корректировать свои планы;

иметь запасы воды, еды и лекарств;

следовать указаниям украинских чиновников и служб быстрого реагирования в случае чрезвычайной ситуации.

Зеленский предупредил о возможном обстреле

Как сообщал ранее УНИАН, 8 января президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия может нанести массированный удар этой ночью.

"Есть информация, что сегодня ночью может быть новый российский массированный удар. Очень важно обращать внимание на воздушные тревоги сегодня, завтра, постоянно спускаться в укрытие. Россияне неизменны, они пытаются воспользоваться погодой", - заявил президент.

Вас также могут заинтересовать новости: