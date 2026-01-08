Эти 4 признака на свадьбе могут предсказать будущий развод пары

Мелкие, на первый взгляд, моменты могут рассказать о скрытых проблемах, способных разрушить брак.

Опытная организатор свадеб Робин Яруссо назвала признаки, которые, по ее словам, "однозначно" указывают на будущий развод пары, пишет upworthy.com.

Отмечается, что эти мелкие проблемы - "красные флаги", которые могут свидетельствовать о более глубоких и серьёзных трудностях в отношениях. Они служат предупреждением для всех пар.

"Я могу сказать, какие невеста и жених разведутся, ещё до того, как они поженятся… Я организовала около 100 свадеб и примерно 25-30 предложений, и есть определённые вещи, которые происходят снова и снова с моими парами, которые позже разводились", - поделилась свадебная организатор.

И вот какие признаки эксперт перечислила:

Швыряние торта. По наблюдениям организатора, ни одна пара, поженившаяся на ее глазах, где это произошло, больше не вместе

Тайные траты. Когда один из супругов принимает финансовые решения тайком от другого, это сразу указывает на две серьёзные проблемы: во-первых, партнёры расходятся во мнениях по деньгам – а это один из главных факторов риска развода, во-вторых, такой человек проявляет ненадёжность. Если он обманывает в финансовых вопросах, что ещё в отношениях может быть неправдой?

Настойчивая свекровь или теща. Если ваша мать или мать жениха/невесты вмешивается там, где не должна, и её ребёнок не ставит границы, это обычно ведёт к проблемам в браке, отметила Яруссо. Токсичные родственники могут сильно перегружать отношения. Когда супруги не умеют балансировать семейную жизнь с вмешательством родни, проблемы неизбежны.

Безразличный к свадьбе или некомпетентный муж. Когда один партнёр не выполняет свою часть обязанностей, это создаёт чрезмерное давление на другого, что вызывает обиду и в итоге может привести к разводу.

