В 2025 году в Украине изменилась цена земли: в правительстве рассказали, где самые дорогие гектары

Стоимость земли в целом прямо пропорциональна расстоянию от фронта.

Рынок сельскохозяйственных земель в Украине в 2025 году стабилизировался. Стоимость земли растет в зависимости от ситуации с безопасностью.

В пресс-службе Министерства экономики отметили, что в прошлом году для покупателей земли определяющее значение имели качество участков и их расположение.

Поэтому неудивительно, что самые дорогие паи в западных и центральных регионах Украины:

Ивано-Франковская область – до 165 615 грн/га;

Тернопольская область – до 126 068 грн/га;

Львовская и Винницкая области – более 80-100 тыс. грн/га.

Самая дешевая земля, соответственно, в прифронтовых регионах. Это Херсонская, Николаевская и Запорожская области со стоимостью паев в 35-38 тыс. грн/га.

По статистике министерства, за 2025 год до середины декабря продано 115,6 тыс. земельных участков общей площадью более 340 тыс. га, из которых:

юридическим лицам – 43 012 земельных паев общей площадью 128 212 га, со средней стоимостью гектара 74 323 грн;

физическим лицам – 72 597 земельных паев общей площадью 211 962 га, со значительно более низкой средней стоимостью гектара в 47 246 грн.

"Несмотря на военные риски, в 2025 году рынок сельскохозяйственных земель сохранил ликвидность, продемонстрировал устойчивый рост стоимости и сформированную структуру спроса", – сообщает заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Денис Башлык.

Развитие рынка в 2026 году должно быть вполне прогнозируемым: оно по-прежнему будет зависеть от ситуации с безопасностью, региональной специфики и инвестиционной привлекательности паев, резюмирует заместитель министра.

Для сравнения, в 2024 году было продано 106 669 земельных участков общей площадью 320 660 га. Средняя стоимость гектара составила 46 678 грн, по данным Минагрополитики.

Рынок земли в Украине – последние новости

Как сообщал Опендатабот, в ноябре средняя цена гектара земли в Украине была зафиксирована на отметке 64 701 гривня. Предыдущие показатели составляли 63 548 гривень в октябре и 61 355 гривень в сентябре.

В целом украинцы уже инвестировали в сельскохозяйственные земли более 30 миллиардов гривень за четыре года работы рынка.

