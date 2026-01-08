Умер выдающийся украинский дирижер Игорь Блажков

Музыковед с 2002 года жил в Потсдаме.

В возрасте 89 лет ушел из жизни уважаемый украинский дирижер, музыковед, педагог и просветитель Игорь Блажков, который в 2002 году эмигрировал в Германию.

Об этом говорится в официальном заявлении Национальной филармонии Украины. В 1969-1976 годах Блажков был главным дирижером Киевского камерного оркестра. Согласно заявлению, ему удалось сформировать высокие художественные стандарты коллектива и открыть публике широкий круг шедевров мировой и современной музыки:

"Именно благодаря его подвижническому труду в концертной жизни филармонии звучали произведения композиторов ХХ века, многие из которых впервые были исполнены в Украине. Игорь Блажков был не только маэстро за дирижерским пультом, но и мыслителем, архивариусом музыкальной памяти, человеком глубокой культуры и принципиальной позиции. Его вклад в развитие украинского музыкального искусства имеет действительно историческое значение".

Биография Игоря Блажкова

Украинский музыковед и педагог родился в 1936 году в Киеве. Музыкальное образование получил в Киевской консерватории, где сформировался как дирижер с явным интересом к новаторским и авангардным течениям в музыке.

Блажков был одним из первых дирижеров в СССР, кто системно вводил в концертный репертуар идеологически "нежелательную" западную и модерную музыку. Он сотрудничал с ведущими оркестрами, в частности с Государственным симфоническим оркестром Украины.

Музыковед и музыкальный критик Любовь Морозова пишет, что Блажков был связан с кругом "Киевского авангарда" - неформального сообщества композиторов 1960-х годов, к которому принадлежали Валентин Сильвестров, Леонид Грабовский, Виталий Годзяцкий, Владимир Губа и другие:

"Блажков был дирижерским и интеллектуальным союзником этого круга: он глубоко знал новую западную музыку, инициировал обсуждения, способствовал ознакомлению с запрещенными партитурами и стоял по ту сторону академического конформизма, что и определило его сложные отношения с официальной системой. Как дирижер он сочетал аналитическую точность, аскетизм жеста и принципиальный отказ от эффектности".

С должности дирижера Ленинградской филармонии, где Блажков работал в 1963-1968 годах, его уволили за исполнение авангардной музыки (Арнольда Шенберга, Антона Веберна, Эдгара Вареза, Чарльза Айвза, Валентина Сильвестрова, Андрея Волконского, Николая Каретникова и других).

В 1988-1994 годах Блажков работал художественным руководителем и главным дирижером Государственного симфонического оркестра Украины. Он заявил, что его "выкуривали" с должности, чтобы устроить на это место другого человека. После увольнения, которое считал незаконным, он эмигрировал в Германию.

