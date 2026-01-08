Погодный апокалипсис задержится на неделю, - МВД

Глава МВД рассказал, что в западных областях Украины из-за непогоды затруднено движение на дорогах.

Неблагоприятные погодные условия в Украине продлятся еще около недели, что дополнительно осложняет ситуацию с вызванным россиянами блэкаутом в Днепре. Об этом написал министр внутренних дел Игорь Клименко, ссылаясь на данные Украинского гидрометеорологического центра.

Он отметил, что Днепропетровщина переживает чрезвычайно сложные времена после российского террора - пытаются оставить людей без жизненно необходимых ресурсов - света, воды и тепла. По его словам, в области развернуто более 1500 "Пунктов Несокрушимости" и палаток для обогрева.

Клименко рассказал, что в то же время в западных областях Украины бушует непогода, затруднено движение на дорогах и образовалась гололедица.

Видео дня

"Спасатели и полицейские помогают водителям выбраться из сугробов. К ликвидации последствий стихии привлечены почти сотня нарядов полиции и спасатели ГСЧС с техникой повышенной проходимости", - отметил он.

"По данным гидрометеорологического центра, сложные погодные условия продлятся еще около недели. Сейчас особенно важно соблюдать правила безопасности, быть внимательными и не отправляться в дальние поездки без крайней необходимости", - подчеркнул Клименко.

Погода в Украине: последние новости

Как сообщал УНИАН, перед выходными, 9 января, снег и мокрый снег в Украине продолжатся, но осадков в целом станет меньше. Будет ветрено и температура снизится.

Особенно холодно будет в западных областях - в течение суток здесь столбики термометров покажут -10°...-13°. Небольшой "плюс" останется только на крайнем востоке и в Крыму.

Вас также могут заинтересовать новости: