9 января морозы в Украине окрепнут, а снег продолжится

Перед выходными, 9 января, снег и мокрый снег в Украине продолжатся, но осадков станет меньше. Будет ветрено и температура снизится. Особенно холодно будет в западных областях - в течение суток тут столбики термометров покажут -10°...-13°. Небольшой "плюс" останется только на крайнем востоке и в Крыму. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью -7°, днем -5°, снег.
- Во Львове в пятницу будет пасмурно. Ночью -13°, днем -11°, снег.
- В Луцке будет пасмурно, ночью -13°, днем -11°, снег.
- В Ривне завтра пасмурно, ночью -11°, днем -9°, снег.
- В Тернополе 9 января ночью будет -13°, днем -11°, пасмурно, снег.
- В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью -12°, днем -10°, снег.
- В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью -13°, днем -11°, снег.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -14°, днем -10°, пасмурно, снег.
- В Черновцах в пятницу - пасмурно, ночью -12°, днем -10°, снег.
- В Виннице завтра будет -9°...-7°, пасмурно, снег.
- В Житомире в пятницу ночью будет -9°, днем -7°, пасмурно, снег.
- В Чернигове столбики термометров покажут -6°...-4°, пасмурно, снег.
- В Черкассах завтра будет ночью -7°, днем -5°, пасмурно, снег.
- В Кропивницком температура ночью будет -7°, днем -5°, пасмурно, снег.
- В Полтаве - пасмурно, температура воздуха -7°...-5°, снег.
- В Одессе 9 января - пасмурно, температура ночью -5°, днем -3°, снег.
- В Херсоне в пятницу ночью будет -2°, днем 0°, пасмурно, дождь и мокрый снег.
- В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью -5°, днем -3°, снег.
- В Запорожье температура ночью -1°, днем +1°, пасмурно, дождь и мокрый снег.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -6°, а днем -4°, пасмурно, снег.
- В Харькове - пасмурно, температура ночью -5°, днем -3°, снег.
- В Днепре температура ночью будет -5°, днем -3°, пасмурно, снег.
- В Симферополе в пятницу будет пасмурно, -1°...+1°, дождь и мокрый снег.
- В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +8°, днем -1°.
- В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +5°, днем 0°.
9 января - какой првздник, приметы погоды
9 января - святого мученика Полиевкта. По приметам, если в этот день идет снег, то лето будет дождливое, а урожай богатым.