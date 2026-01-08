9 января морозы в Украине окрепнут, а снег продолжится

Холоднее всего будет на западе страны, где в течение суток ожидается -10°...-13°.

Перед выходными, 9 января, снег и мокрый снег в Украине продолжатся, но осадков станет меньше. Будет ветрено и температура снизится. Особенно холодно будет в западных областях - в течение суток тут столбики термометров покажут -10°...-13°. Небольшой "плюс" останется только на крайнем востоке и в Крыму. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью -7°, днем -5°, снег.

Во Львове в пятницу будет пасмурно. Ночью -13°, днем -11°, снег.

В Луцке будет пасмурно, ночью -13°, днем -11°, снег.

В Ривне завтра пасмурно, ночью -11°, днем -9°, снег.

В Тернополе 9 января ночью будет -13°, днем -11°, пасмурно, снег.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью -12°, днем -10°, снег.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью -13°, днем -11°, снег.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -14°, днем -10°, пасмурно, снег.

В Черновцах в пятницу - пасмурно, ночью -12°, днем -10°, снег.

В Виннице завтра будет -9°...-7°, пасмурно, снег.

В Житомире в пятницу ночью будет -9°, днем -7°, пасмурно, снег.

В Чернигове столбики термометров покажут -6°...-4°, пасмурно, снег.

В Черкассах завтра будет ночью -7°, днем -5°, пасмурно, снег.

В Кропивницком температура ночью будет -7°, днем -5°, пасмурно, снег.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха -7°...-5°, снег.

В Одессе 9 января - пасмурно, температура ночью -5°, днем -3°, снег.

В Херсоне в пятницу ночью будет -2°, днем 0°, пасмурно, дождь и мокрый снег.

В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью -5°, днем -3°, снег.

В Запорожье температура ночью -1°, днем +1°, пасмурно, дождь и мокрый снег.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -6°, а днем -4°, пасмурно, снег.

В Харькове - пасмурно, температура ночью -5°, днем -3°, снег.

В Днепре температура ночью будет -5°, днем -3°, пасмурно, снег.

В Симферополе в пятницу будет пасмурно, -1°...+1°, дождь и мокрый снег.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +8°, днем -1°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +5°, днем 0°.

9 января - какой првздник, приметы погоды

9 января - святого мученика Полиевкта. По приметам, если в этот день идет снег, то лето будет дождливое, а урожай богатым.

