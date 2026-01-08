9 января морозы в Украине окрепнут, а снег продолжится

Перед выходными, 9 января, снег и мокрый снег в Украине продолжатся, но осадков станет меньше. Будет ветрено и температура снизится. Особенно холодно будет в западных областях - в течение суток тут столбики термометров покажут -10°...-13°. Небольшой "плюс" останется только на крайнем востоке и в Крыму. Об этом сообщает Погода УНИАН

  • В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью -7°, днем -5°, снег.
  • Во Львове в пятницу будет пасмурно. Ночью -13°, днем -11°, снег.
  • В Луцке будет пасмурно, ночью -13°, днем -11°, снег.
  • В Ривне завтра пасмурно, ночью -11°, днем -9°, снег.
  • В Тернополе 9 января ночью будет -13°, днем -11°, пасмурно, снег.
  • В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью -12°, днем -10°,  снег.
  • В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью -13°, днем -11°, снег.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -14°, днем -10°, пасмурно, снег.
  • В Черновцах в пятницу - пасмурно, ночью -12°, днем -10°, снег.
  • В Виннице завтра будет -9°...-7°, пасмурно, снег.
  • В Житомире в пятницу ночью будет -9°, днем -7°, пасмурно, снег.
  • В Чернигове столбики термометров покажут -6°...-4°, пасмурно, снег.
  • В Черкассах завтра будет ночью -7°, днем -5°, пасмурно, снег.
  • В Кропивницком температура ночью будет -7°, днем -5°, пасмурно, снег.
  • В Полтаве - пасмурно, температура воздуха -7°...-5°, снег.
  • В Одессе 9 января - пасмурно, температура ночью -5°, днем -3°, снег.
  • В Херсоне в пятницу ночью будет -2°, днем 0°, пасмурно, дождь и мокрый снег.
  • В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью -5°, днем -3°, снег.
  • В Запорожье температура ночью -1°, днем +1°, пасмурно, дождь и мокрый снег.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -6°, а днем -4°, пасмурно, снег.
  • В Харькове - пасмурно, температура ночью -5°, днем -3°, снег.
  • В Днепре температура ночью будет -5°, днем -3°, пасмурно, снег.
  • В Симферополе в пятницу будет пасмурно, -1°...+1°, дождь и мокрый снег.
  • В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +8°, днем -1°.
  • В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +5°, днем 0°.

9 января - какой првздник, приметы погоды

9 января - святого мученика Полиевкта. По приметам, если в этот день идет снег, то лето будет дождливое, а урожай богатым.

