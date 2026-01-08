Россия может нанести массированный удар этой ночью, - Зеленский

РФ пытается воспользоваться погодой, отметил президент.

В ночь на 9 января российские захватчики могут нанести очередной массированный удар по Украине. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Есть информация, что сегодня ночью может быть новый российский массированный удар. Очень важно обращать внимание на воздушные тревоги сегодня, завтра, постоянно спускаться в укрытие. Россияне неизменны, они пытаются воспользоваться погодой", - заявил президент.

Он также отметил, что в Днепропетровской и Запорожской областях после российских атак по инфраструктуре была чрезвычайно сложная ситуация с электричеством. По словам президента, были задействованы все необходимые ресурсы для восстановления.

"В Запорожской области еще днем восстановили энергоснабжение по графикам. Днепр, Кривой Рог, Никополь, Павлоград и другие города и общины Днепровщины - до сих пор в работе. Были сегодня, к сожалению, и новые удары - именно по энергетике и по гражданскому сектору, в Кривом Роге - по жилым домам", - добавил Зеленский.

8 января российские оккупанты нанесли удар баллистическими ракетами по многоквартирным домам в Кривом Роге. В результате атаки пострадали люди. Кроме того, на фоне атаки в городе начались проблемы с водоснабжением.

Как рассказал в комментарии УНИАН энергетический эксперт Геннадий Рябцев, последствия атаки РФ по Днепропетровской области и продолжительность восстановления подачи электроэнергии не будут столь масштабными, как это было в Одессе. По словам эксперта, защита на энергообъектах сработала хорошо и основное оборудование почти не пострадало.

