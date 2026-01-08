9 января зима ударит с новой силой: в Киеве ожидают метель и 10-градусный мороз

В Киевской области объявлен I уровень опасности.

В Киеве 9 января станет холоднее, а снег и ветер добавят ощущение дискомфорта. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В течение суток столбики термометров в столице покажут -5°...-7°, а к вечеру 9 января температура снизится до -10°. Будет пасмурно, ожидается снег.

Ветер будет сильный, с порывами до 20 м/с, поэтому ожидается метель. Атмосферное давление сильно пониженное, но постепенно начнет расти, 723-728 мм ртутного столба.

Видео дня

Из-за непогоды синоптики Укргидрометцентра объявили в столице I уровень опасности.

"9 января ночью и утром значительный снег, порывы ветра 15-20 м/с, метель; на дорогах гололедица", - предупреждают они.

Во Львове в пятницу будет облачно. Ночью -13°, днем -11°, снег.

В Луцке будет облачно, ночью -13°, днем -11°, снег.

В Ровно завтра облачно, ночью -11°, днем -9°, снег.

В Тернополе 9 января ночью будет -13°, днем -11°, облачно, снег.

В Хмельницком в течение дня будет облачно, ночью -12°, днем -10°, снег.

В Ивано-Франковске будет облачно, ночью -13°, днем -11°, снег.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -14°, днем -10°, облачно, снег.

В Черновцах в пятницу - облачно, ночью -12°, днем -10°, снег.

В Виннице завтра будет -9°...-7°, облачно, снег.

В Житомире в пятницу ночью будет -9°, днем -7°, облачно, снег.

В Чернигове столбики термометров покажут -6°...-4°, облачно, снег.

В Черкассах завтра ночью будет -7°, днем -5°, облачно, снег.

В Кропивницком температура ночью будет -7°, днем -5°, облачно, снег.

В Полтаве - облачно, температура воздуха -7°...-5°, снег.

В Одессе 9 января - облачно, температура ночью -5°, днем -3°, снег.

В Херсоне в пятницу ночью будет -2°, днем 0°, облачно, дождь и мокрый снег.

В Николаеве завтра будет облачно, ночью -5°, днем -3°, снег.

В Запорожье температура ночью -1°, днем +1°, облачно, дождь и мокрый снег.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -6°, а днем -4°, облачно, снег.

В Харькове - облачно, температура ночью -5°, днем -3°, снег.

В Днепре температура ночью будет -5°, днем -3°, облачно, снег.

В Симферополе в пятницу будет облачно, -1°...+1°, дождь и мокрый снег.

В Краматорске завтра будет облачно, температура ночью +8°, днем -1°.

В Северодонецке - облачно, температура ночью +5°, днем 0°.

Вас также могут заинтересовать новости: