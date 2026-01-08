Непогода оставила часть Киевской области без света

По данным ДТЭК, больше всего обесточенных семей в Бориспольском, Обуховском, Белоцерковском и Бучанском районах.

Десятки тысяч жителей Киевской области остались без света из-за непогоды, сообщает телеграм-канал ДТЭК.

"75 000 семей без света из-за непогоды в Киевской области", - отмечается в сообщении

В компании добавляют, что больше всего обесточенных семей в Бориспольском, Обуховском, Белоцерковском и Бучанском районах.

"Причина аварий – сложные погодные условия: мокрый снег и гололед налипают на провода. Также падают деревья, которые обрывают провода", – отмечают в компании. Энергетики также призвали не приближаться к оборванным проводам ближе чем на 8 метров.

Отключение света и погодный апокалипсис

Как сообщал УНИАН, по словам нардепа Сергея Нагорняка, следующая неделя может быть одной из самых сложных для украинской энергетики, поскольку в страну идут сильные морозы.

По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, неблагоприятные погодные условия в Украине продлятся еще около недели.

9 января снег и мокрый снег в Украине продолжатся, но осадков в целом станет меньше. Будет ветрено и температура снизится. Снижение температуры воздуха приводит к увеличению потребления электроэнергии.

