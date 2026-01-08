Что на самом деле делает брак счастливым: результаты глобального исследования

Удовлетворенность браком формируется под влиянием многих факторов.

Психологи на протяжении десятилетий пытаются выяснить, что именно делает брак счастливым и стабильным. И хотя уровень образования и доходы имеют значение, решающими для удовлетворенности союзом остаются другие факторы.

Как пишет для Psychology Today доктор философии Лоуренс Т. Уайт, гораздо большую роль могут играть эмоциональная связь, поведение партнеров и способность не отдаляться друг от друга. Поскольку брачная удовлетворенность формируется под влиянием многих факторов одновременно, стоит учитывать не только положительные маркеры, но и признаки потенциальных трудностей. В частности, высокий уровень тревожности, страх покинутости, финансовые проблемы, хронические болезни и большое количество детей часто связаны с менее гармоничными браками.

В то же время большинство предыдущих исследований проводились в странах Запада, что ставило под сомнение их универсальность. Чтобы восполнить этот пробел, немецкая исследовательница Ина Грау вместе с командой проанализировала данные более 15 тысяч женатых людей из 65 стран на шести континентах. Участники исследования заполняли анкеты о личностных чертах, стиле привязанности, уровне стресса, агрессивности и удовлетворенности браком.

Результаты показали, что такие факторы, как образование, количество детей или низкий уровень невротизма, имеют очень слабое влияние на качество брака. Зато более значимыми оказались ответственность и низкая агрессивность. Самыми мощными универсальными предикторами несчастливого брака оказались три фактора:

регулярное игнорирование партнера;

частые разговоры о расставании;

отсутствие эмоциональной близости.

По мнению автора колонки, эти выводы кажутся очевидными, однако на практике люди часто игнорируют их, полагаясь на эмоции. Влюбленность может затмевать способность трезво оценивать партнера, тогда как окружающие замечают тревожные сигналы значительно раньше. Он советует прислушиваться не только к сердцу, но и к здравому смыслу.

