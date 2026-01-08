McDonald's планирует привлечь ИИ к своей популярной услуге

Это позволит уменьшить количество ошибок, нагрузку на сотрудников и ускорить обслуживание.

Компания McDonald's с 2026 года планирует внедрить комплекс инноваций на базе искусственного интеллекта в своих drive-thru (разновидность сервиса, позволяющего клиенту приобрести продукты, не выходя из автомобиля), сообщает Newsweek.

В частности, ИИ планируется задействовать, чтобы избежать недовольства клиентов от неполного или неправильного заказа. Для этого McDonald's планирует внедрить весы на базе искусственного интеллекта, которые будут автоматически взвешивать каждый пакет еды перед передачей клиенту.

Если вес не будет соответствовать ожидаемому весу заказанных товаров, работники должны будут проверить содержимое и исправить заказ перед передачей заказа клиенту.

Также в планах внедрение голосовых чат-ботов на базе искусственного интеллекта.

Чтобы уменьшить нагрузку на персонал, ускорить прием заказов и сократить время ожидания, McDonald's в партнерстве с Google Cloud установит новые голосовые чат-боты с искусственным интеллектом, которые будут работать как виртуальные ассистенты на основе ИИ, с помощью которых клиенты смогут делать заказы.

Ранее McDonald's уже тестировал заказы на ИИ с IBM в 2021 году, но прекратил эксперимент через два года из-за проблем с точностью и надежностью.

Также, чтобы сократить время ожидания, McDonald's расширит программу "Ready on Arrival", которая использует технологию геозонирования мобильных приложений для обнаружения приближения клиентов. Когда приложение обнаруживает, что клиент рядом, кухонный персонал получает уведомление, чтобы начать готовить заказ. Эта программа будет масштабирована на ключевых рынках, в частности в США, Японии и Великобритании.

Кроме того, планируются физические изменения: McDonald's введет многополосный drive-thru, чтобы одновременно обслуживать нескольких клиентов. Компания ожидает значительного прогресса в 2026 году, а общенациональное завершение ожидается к 2027 году.

По данным New York Post, McDonald's планирует внедрить новые функции drive-thru на базе искусственного интеллекта на стратегических рынках в 2026 году, при этом США будут первой страной, где их внедрят.

Уход McDonald's из РФ

Как сообщалось, как только началась полномасштабная война России против Украины, ряд компаний вышли с их рынка. В частности, это касается и сети ресторанов быстрого питания McDonald's, которая сначала "приостановила свою работу" в марте 2022 года. А через несколько месяцев, в мае, окончательно покинула российский рынок, продав весь свой бизнес экс-совладельцу угольной компании "Южкузбассуголь" из Новокузнецка Александру Говору. В итоге из McDonald's, в результате ребрендинга, возникли рестораны "Вкусно - и точка".

Но несмотря на это, компания судится за восстановление права собственности своего бренда в России. Еще в декабре 2024 года McDonald's подал в российскую Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) заявки на "регистрацию товарных знаков". Сейчас эти заявки находятся на стадии "формальной экспертизы" и "экспертизы заявленных обозначений". Однако шансы на регистрацию товарных знаков McDonald's в РФ высоки, поскольку корпорация сохранила права на все свои ключевые бренды в РФ.

