В Кремле царит 'страх и ненависть' после похищения Мадуро, - журналист

Хотя пока не похоже, что президент США Дональд Трамп хочет свергнуть режим Владимира Путина в России, молниеносная операция американцев в Венесуэле глубоко поразила российское политическое руководство. Об этом в авторской статье для Euractiv пишет российский оппозиционный журналист Константин Эггерт.

Он отмечает, что Москва была явно бессильна в ситуации с Венесуэлой и не могла предотвратить похищение диктатора Николаса Мадуро. Поэтому никто особо и не ждал, что Кремль рискнет прямо противостоять американцам на их "заднем дворике".

Однако по-настоящему российского диктатора напугало то, что произошло после похищения Мадуро. Вместо того, чтобы полностью снести весь правящий режим в Венесуэле, как американцы это в свое время сделали в Ираке, на этот раз Вашингтон выбрал другую стратегию. Белый дом согласился, чтобы заместительница свергнутого диктатора сама управляла страной, сохранив весь старый аппарат, при условии, что теперь венесуэльское правительство будет сотрудничать с Америкой.

"Трамп разбудил худший кошмар Путина", – пишет Эггерт.

Он отмечает, что при стандартном сценарии "смены режима", когда от власти отстраняется практически весь высший и средний аппарат, это провоцирует мощное сопротивление старых структур: чиновники и дружественный элитам бизнес встают на защиту режима, потому что ожидают проблем для себя в случае смены руководства государства. Однако в Венесуэле Трамп показал, что США готовы договариваться со старым аппаратом после устранения первого лица.

Хотя никто в Москве не ожидает высадки американского спецназа на Красной площади, готовность администрации Трампа работать с людьми, которые еще вчера топтали ногами принципы демократии и права человека в Венесуэле, должна действительно нервировать Путина.

"Российский лидер вполне может задуматься, что произойдет, если Трамп потеряет терпение к упрямству и лжи Путина и решит поддержать других деятелей режима, "предложив" его устранить. Это будет нелегко, но и не невозможно", – пишет журналист.

По мнению Эггерта, вполне правдоподобным выглядит сценарий, при котором США пообещают окружению Путина отменить санкции и нормализовать отношения в обмен на разумное и честное мирное соглашение с Украиной.

"Это может звучать как фантазия. Но для Путина это будет звучать правдоподобно. Путин будет все больше искать "врагов внутри", а его тайная полиция будет "производить" некоторых из них, чтобы удовлетворить правителя. Но в огромной российской бюрократии это только породит больше страха – и потенциально желание избавиться от Путина", – резюмирует журналист.

Трамп и Россия: последние новости

Как писал УНИАН, президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к "стратегической стабильности" в отношениях с Россией, однако его действия все чаще приводят к обострению. Самым резонансным примером стал захват американскими военными нефтяного танкера под российским флагом в Северной Атлантике в рамках блокады экспорта венесуэльской нефти. Вашингтон назвал судно "безгосударственным", тогда как в Москве инцидент расценили как унижение и даже "пиратство XXI века".

Несмотря на контакты с Россией, США не пошли на уступки в отношении Украины и продолжают делиться с Киевом разведданными, а Европа только наращивает оборонные расходы. В Западном полушарии Вашингтон жестко противодействует российскому влиянию, в частности в Венесуэле, и бьет по "теневому флоту" стран под санкциями.

