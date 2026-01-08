Из-за дефицита памяти Nvidia вернет в продажу видеокарты 5-летней давности

GeForce RTX 3060 по-прежнему пользуется большой популярностью благодаря балансу цены и производительности.

Nvidia планирует возобновить производство видеокарт GeForce RTX 3060 с 8 ГБ видеопамяти уже в первом квартале 2026 года. Таким образом компания собирается решить проблему дефицита видеокарт из-за подорожания чипов памяти, пишет портал ITHome.

Ранее слухи о возобновлении производства уже появлялись в интернете, однако тогда не уточнялось, о какой конфигурации идет речь. RTX 3060 выходила в двух версиях – с 8 и 12 ГБ видеопамяти, и, согласно свежим данным, речь идет именно о младшей версии.

Отмечается, что NVIDIA предоставит только чипы GPU, а партнерам придется докупать GDDR6-память самим. GeForce RTX 3060 была представлена в 2021 году и по-прежнему остается самой популярной видеокартой у пользователей Steam. Ее производство прекратили летом 2024 года.

Видео дня

Массовое производство RTX 3060 с 8 ГБ памяти начнется в первом квартале 2026 года, но первые ограниченные партии могут появиться в продаже уже к концу января. Цены, как ожидается, останутся на прежнем уровне – в районе 300 долларов.

Ранее также стало известно, что из-за дефицита памяти AMD рассматривает возможность вернуть на рынок процессоры Ryzen 5000 для платформы AM4. Это позволит владельцам старых сборок "прокачать" свой ПК без крупных затрат на смену платформы.

На фоне глобального дефицита DRAM, возникший из-за ИИ-гонки, видеокарты нового поколения NVIDIA и AMD могут задержаться до 2028 года. А линейка GeForce RTX 50 SUPER может и вовсе не выйти.

Напомним, на выставке CES 2026 NVIDIA представила DLSS 4.5. Новая версия апскейлера выдает выше качество и больше fps при меньшем количестве артефактов.

