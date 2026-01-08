Православный праздник сегодня называют в народе Евстратия.

9 января по новому церковному календарю чтят память мученика Полиевкта. О традициях, народных приметах и запретах даты, а также, какой церковный праздник сегодня по старому стилю, читайте ниже.

Какой сегодня церковный праздник в Украине - новый календарь

9 января православные вспоминают мученика Полиевкта, который жил в III веке в Армении (по староцерковному календарю святого будут чтить 22 января).

Полиевкт проживал в городе Мелитине, был язычником и воином при императоре Декии. У Полиевкта был друг - христианин Неарха. Когда начались гонения на христиан, то вышел царский указ о поклонении идолам. Тогда Полиевкт вышел на городскую площадь и у всех на виду разорвал указ и отобрал идолы у жрецов. За это воина отправили на казнь - хотя правителем города и был его тесть, но он не смог нарушить приказ правителя.

Видео дня

При равноапостольном Константине в Мелитине был воздвигнут храм в честь святого, а по молитвам к нему совершались многочисленные чудеса.

***

Кого из святых вспоминают еще по новому календарю:

пророка Самея;

святителя Петра, епископа Севастии Армянской;

преподобного Евстратия, чудотворца,

а также преподобного Иону Киевского.

Какой сегодня православный праздник по старому стилю

По юлианскому календарю 9 января - это день памяти святого апостола от 70-ти Стефана. Ранее мы рассказывали, какой церковный праздник сегодня и какие запреты соблюдают верующие.

О чем помолиться в этот день, что нельзя делать сегодня

К святым дня обращаются в молитвах о защите от жизненных невзгод, скором выздоровлении и исцелении от болезней, а также вспоминают тех, кто оказался в плену.

В народе праздник называют Евстратия, в честь святого, память которого также совершается в этот день. Сегодня можно приводить в порядок дом, двор и хозяйственные постройки, стирать, гладить. В старину перед работой обязательно шли в баню - "смыть с себя Святки". Считается, что после этого работа будет даваться легко, а праздничная беспечность уйдет.

Народные приметы этого дня предостерегают:

не стоит бездельничать - лень чревата безденежьем;

нельзя отправляться в дальнюю дорогу - день считается опасным;

не следует сегодня пришивать пуговицы - можно "пришить" старые проблемы.

9 января запрещается сквернословить, ругаться, ссориться и желать зла. Церковь не одобряет отказ в помощи, лень, жадность, зависть или месть.

Приметы 9 января

По тому, какая погода 9 января, делают прогнозы на будущее:

вороны сидят на верхушках деревьев - морозы надолго;

туман выпал - скоро будет оттепель;

ясный день - год будет урожайным;

началась вьюга - лето будет дождливым.

По погоде этого дня также определяют сентябрь: снег - к дождливому месяцу, сухая и солнечная погода - к жаркому.

Вас также могут заинтересовать новости: