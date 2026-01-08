Россияне нанесли удар 'Искандерами' по многоквартирным домам в Кривом Роге

В результате удара есть пострадавшие.

Российские оккупанты нанесли удар баллистическими ракетами по многоквартирным домам в Кривом Роге, есть пострадавшие. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Александр Вилкул, председатель Совета обороны Кривого Рога.

"Конченные твари ударили двумя баллистическими "Искандерами" по многоквартирным домам. Пострадавшим оказывается помощь", - заявил он.

"Кривбассводоканал" сообщил, что в городе после прилетов возникли проблемы с подачей воды. После российской атаки наблюдаются перебои в работе насосных станций.

Удары РФ по Днепропетровской области

Как сообщал УНИАН, 7 января российская армия массированно атаковала Кривой Рог Днепропетровской области. Вилкул заявлял, что восемь человек получили ранения, двое из них находились в тяжелом состоянии.

В результате атаки в Кривом Роге были повреждены два частных предприятия, а в Криворожском районе - инфраструктура.

Также 7 января Россия в очередной раз атаковала объекты энергетической инфраструктуры Украины. Основной удар был направлен на Днепропетровскую и Запорожскую области. Регионы были почти полностью обесточены, включая областные центры.

Мэр города Борис Филатов подчеркнул, что в Днепре из-за отсутствия электроснабжения сложилась чрезвычайная ситуация национального уровня.

Кроме того, сегодня, 8 января, российские военные нанесли удар по кафе в центре Херсона. Сообщалось о трех погибших и нескольких раненых.

