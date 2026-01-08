Блэкаут в Днепре: эксперт раскрыл последствия последнего удара России

Геннадий Рябцев отметил, что защита энергообъектов сработала, поэтому ключевое оборудование почти не пострадало.

Россия в ночь с 7 на 8 января нанесла удар по Украине. В результате атаки Днепропетровская и Запорожская области остались без света из-за повреждения внешних распределительных устройств на подстанциях "Укрэнерго".

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев в комментарии УНИАН отметил, что электроснабжение в Запорожской области уже восстановили, а возвращение света на всей территории Днепропетровской области не будет таким длительным, как в Одесской области после массированной атаки России. По его словам, защита на энергообъектах сработала хорошо и основное оборудование почти не пострадало.

"Но есть большое количество повреждений внешнего оборудования, которое нужно привести в порядок", - отметил эксперт.

Он добавил, что запасы необходимого для ремонта оборудования есть, но его продолжительность будет зависеть от того, будут ли новые атаки россиян.

"Здесь вопрос касается ремонта, ведь там тоже постоянно летают ракеты и энергетики жалуются, что они не успевают из-за постоянных тревог", - объясняет эксперт.

Рябцев указал, что обстрел актуализировал старую проблему отсутствия резервных источников питания на водоканалах и теплоэнерго.

"В Днепре приостановили теплоснабжение и водоснабжение. Если с водоканалом удалось ситуацию исправить, то с теплоснабжением остаются проблемы (по состоянию на 13:00 8 января, по сообщению ДТЭК, продолжалось восстановление напряжения на объектах критической инфраструктуры, - УНИАН)", - отметил эксперт.

Результативность вражеской атаки, по его словам, также свидетельствует о недостатке антидроновых средств ПВО в Украине, в том числе в Днепропетровской и Запорожской областях.

"Там нужны антишахтерские дроны (дроны-перехватчики, - УНИАН). Шмыгаль (министр обороны Украины Денис Шмыгаль, - УНИАН) сказал, что они вышли на объем производства в 1,5 тысячи единиц в месяц. Но производство это одно. Нужно, чтобы они были на местах, и нужны команды, которые знают, как ими управлять. А с этим пока проблема. Сейчас гораздо труднее сбивать "шахеды", чем год или два назад, но тратить на них ракеты никто не будет. Поэтому они и долетают", - пояснил Рябцев.

Атака России по Днепру и Запорожью - последние новости

7 января Днепропетровская и Запорожская области почти полностью временно остались без света в результате российских ударов. Утром 8 января электроснабжение Запорожской области восстановлено.

В то же время в Днепре ситуация хуже. Так, мэр города Борис Филатов подчеркнул, что из-за отсутствия электроснабжения сложилась чрезвычайная ситуация национального уровня.

