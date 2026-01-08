Кейт Миддлтон вышла на публику без культового обручального кольца: что стоит за этим жестом

Это был первый официальный выход принцессы в этом году.

Кейт Миддлтон во время своего первого официального выхода в этом году вместе с принцем Уильямом появилась без обручального кольца.

Как пишет People, сегодня принц и принцесса Уэльские совершили неожиданный визит в больницу Charing Cross в Лондоне, чтобы поддержать медицинских работников и волонтеров в период повышенной зимней нагрузки. Во время визита принцесса Уэльская предстала в элегантном бордовом костюме с блузкой в тон и сдержанными аксессуарами.

Внимательные поклонники заметили, что Кейт отказалась от привычной комбинации украшений и оставила дома свое знаменитое обручальное кольцо с сапфиром, которое ранее принадлежало принцессе Диане. На ее руке было только обручальное кольцо из валлийского золота.

По предположению британских СМИ, Кейт могла соблюсти больничные правила, которые рекомендуют минимизировать украшения, чтобы снизить риск распространения инфекций. Подобный выбор она делала в 2018 и 2020 годах, однако во время визита в больницу The Royal Marsden еще год назад носила несколько колец.

Напомним, ранее журналисты рассказали о непростом выборе, с которым столкнулась Кейт Миддлтон в воспитании старшего сына. Как известно, в будущем 12-летний Джордж должен стать королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

