Трамп поговорил с президентом Колумбии, которого ранее называл 'больным человеком'

Также Трамп допускал проведение операции в Колумбии.

Президент США Дональд Трамп сообщил о подготовке к встрече представителей США и Колумбии в Белом доме. Об этом пишет Fox News.

"Для меня было большой честью поговорить с президентом Колумбии Густаво Петро, который позвонил, чтобы объяснить ситуацию с наркотиками и другие разногласия, которые у нас были. Я благодарен ему за звонок и тон разговора и с нетерпением жду встречи с ним в ближайшее время", - отметил Трамп.

Глава Белого дома добавил, что в настоящее время ведутся переговоры между госсекретарем Марко Рубио и министром иностранных дел Колумбии. Стороны обсуждают встречу в Белом доме.

Журналисты напоминают, что президент США после операции в Венесуэле выступил с предупреждением в сторону Густаво Петро. В частности, он заявил, что "Колумбия очень больна" и что страной "руководит больной человек, который любит производить кокаин".

Другие заявления Трампа по ситуации в регионе

После операции США в Венесуэле Вашингтон сделал ряд заявлений в отношении других стран западного полушария. В частности, госсекретарь США Марко Рубио выступил со своим предупреждением кубинскому правительству, а Дональд Трамп допустил возможность проведения операции в Колумбии.

Кроме того, США продолжают заявлять о своих намерениях в отношении Гренландии. В частности, журналисты The Economist ранее сообщали, что Вашингтон работает над соглашением, которое могут предложить властям острова.

