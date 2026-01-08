Расчистил водоем, чтобы попить: биолог 'поймал' удивительного хищника (фото)

В Израиле зафиксировали шакала, который самостоятельно расчистил водоем от камыша - сознательного хищника удалось "поймать" на фотоловушку.

Об необычном животном рассказал биолог Эдуард Хейфец, который является выпускником Одесского национального университета им. Мечникова и поддерживает теплые отношения с Нижнеднестровским национальным природным парком (Одесская область). Именно это учреждение обнародовало историю со ссылкой на исследователя, который встретил и зафиксировал "сознательного" шакала в Израиле.

"Что мы знаем или слышали о шакалах? Что они трусливые, дерзкие, хитрые, в лучшем случае, умные, но приписывать им такое высокое качество, как сознание? Однажды мне довелось наблюдать за ним. Судите сами", - говорит исследователь.

По его словам, он поехал на фотоохоту в парк на реке Яркон под Тель-Авивом, где обитает много шакалов. Здесь, чтобы они не привыкали к легкой добыче, мусорные урны снабжают крышками, но от пикников что-то все равно остается. К тому же, животных подкармливает администрация парка, разбрасывая приманки с вакциной против бешенства.

Как объясняет биолог, целью его поездки был пруд с засадами тель-авивского орнитологического центра "Рош Ципор". Водоем расположен между малой рекой Айялон и большей, Яркон.

Возле одной из беседок растения отделили от пруда глубокую яму, наполненную водой. Как только исследователь устроился в засаде, он услышал треск камыша, и вскоре к небольшому водоему вышел юный шакал. Он собирался напиться, но, убедившись, что поилка заросла, принялся за работу. Хейфец рассказал:

"Шакал расчистил водоем от камыша, выгреб иву, а затем напился и ушел. С тех пор котлован не зарастает. Мальки свободно играют в воде, освобожденной от растительности. Сознательный шакал".

Биолог обнародовал фото, которые ему удалось сделать. На них можно увидеть шакала, расчистившего водоем.

Фото Шакал 08 января 2026
Шакалы в фотоловушках

Напомним, в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" в Одесской области в фотоловушку попал шакал. Видео обнародовал доктор биологических наук Иван Русев, который рассказал: это шакал обыкновенный, обитающий в заповеднике более четверти века и ставший частью наземной фауны заповедника. По словам ученого, сейчас, в зимний период, у шакалов начинается важный период жизни - гон. В этот период они активно воют, а их репродуктивное поведение похоже на волчье.

