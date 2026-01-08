Из-за ледяного дождя Киев превратился в территорию сплошного оледенения (видео)

Киевляне передвигаются по улицам с огромной осторожностью, что, однако, не спасает от падений.

В Киеве и области 8 января сложились неблагоприятные погодные условия, в частности из-за дождя при минусовой температуре слоем льда покрылись не только дороги и тротуары, но и провода электросетей, ветки деревьев и практически все открытые поверхности.

Синоптики из Украинского гидрометцентра предупреждали об активном южном циклоне, который принес на территорию Украины значительные осадки в виде мокрого снега и дождя, что при отрицательных температурах вызвало гололед в центральных и северных областях, включая Киев и Киевскую область.

Власти столицы и области приняли ряд мер для борьбы с опасными условиями. Как сообщили в КГГА, коммунальные службы Киева задействовали специальную технику и обрабатывают дороги противогололедными материалами, задействованы десятки единиц специальной техники и сотни работников коммунальных служб. Также в столице временно приспустили главный национальный флаг на Мемориальном комплексе из-за непогоды.

В соцсетях рядовые граждане активно обсуждают ситуацию: пользователи Telegram-каналов и Facebook-страниц сообщают о "катке" на тротуарах и дорогах, многочисленных падениях и сложностях с передвижением, делятся фотографиями покрытых льдом автомобилей и деревьев.

Из-за обледенения зафиксированы случаи падения веток деревьев на припаркованные автомобили.

Погода в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, министр внутренних дел Игорь Клименко со ссылкой на синоптиков сообщил, что неблагоприятные погодные условия в Украине продлятся еще около недели. Это дополнительно осложняет ситуацию в Днепропетровской области, где после российских атак люди остаются без света, воды и тепла.

В то же время в западных регионах страны из-за непогоды наблюдается гололедица и затруднено движение на дорогах. Спасатели ГСЧС и полицейские помогают водителям выбираться из сугробов, к ликвидации последствий стихии привлечено почти сотня нарядов и специальная техника.

