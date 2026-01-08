Как получить доступ к секретному меню Android Auto – и почему это стоит сделать

Чтобы получить к нему доступ, достаточно выполнить несколько простых шагов на смартфоне.

Когда речь заходит о мультимедийных системах в автомобиле, Android Auto считается одной из лучших. Она есть во многих машинах, и для работы достаточно подключить смартфон – беспроводным способом или с помощью USB-кабеля. Это позволяет синхронизировать приложения между смартфоном и системой автомобиля, а также легко менять настройки.

Однако не многие пользователи знают о скрытом меню разработчика, которое открывает доступ к дополнительным функциям и настройкам. Оно позволяет настроить систему более гибко и сделать ее использование еще удобнее в долгосрочной перспективе, пишет BGR.

Как открыть секретное меню Android Auto

Чтобы получить к нему доступ, достаточно выполнить несколько простых шагов на смартфоне:

Откройте настройки телефона и найдите раздел Android Auto – через поиск настроек или в разделе "Подключенные устройства"

Прокрутите вниз, найдите пункт "Версия".и нажмите на него 10 раз подряд – появится окно с предложением включить настройки разработчика.

Вернитесь наверх, откройте меню из трех точек и выберите пункт Developer settings (Настройки разработчика).

Меню разработчика предлагают множество полезных функций, но есть две настройки, на которые следует обратить особое внимание

Беспроводное подключение Android Auto – при включении устройство может подключаться к системе автомобиля или стороннему адаптеру по Wi‑Fi. Обычно эта опция включена по умолчанию, но если нет, ее стоит активировать, чтобы использовать Android Auto без кабеля.

– при включении устройство может подключаться к системе автомобиля или стороннему адаптеру по Wi‑Fi. Обычно эта опция включена по умолчанию, но если нет, ее стоит активировать, чтобы использовать Android Auto без кабеля. Неизвестные источники – позволяет отображать на экране приложения, установленные не из Google Play. Это особенно полезно для владельцев смартфонов без приложений Google, так как иначе такие приложения не будут доступны в Android Auto.

Остальные настройки предназначены в основном для разработчиков и рядовому пользователю чаще всего не нужны, но их можно изучить для экспериментов и тестирования.

