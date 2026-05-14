'Сутки ужаса и страха': звезды украинского шоу-бизнеса отреагировали на атаку россиян по Киеву

Они выразили соболезнования пострадавшим и рассказали, как пережили эту ночь.

За последние сутки россияне запустили по Украине 1560 дронов и 56 ракет. Больше всего ночью пострадали Киев и Киевская область. Сейчас продолжается спасательная операция на месте удара по жилому девятиэтажному дому – в здании полностью разрушен подъезд. Уже известно о 33 раненых, среди них – годовалый ребенок. По словам мэра Виталия Кличко, 18 семей остались без жилья.

Звезды украинского шоу-бизнеса уже отреагировали на агрессию врага в своих соцсетях и выразили соболезнования пострадавшим. В частности, кадрами разрушенного дома поделился в своем Instagram бывший муж Наталки Денисенко – актер Андрей Фединчик.

"Киев после ночной атаки", – написал он.

Телеведущий Андрей Джеджула также показал фото горящего дома и написал об атаке врага в своем Instagram так:

"Утро киевлян. С ужасными последствиями от безжалостного и варварского врага".

Беременная телеведущая Соломия Витвицкая также не смогла сдержать эмоций после пережитой ночи.

"Такой шумной ночи в Киеве еще не было..." – написала будущая звездная мамочка в своем Instagram и добавила смайлики в виде разбитых сердечек.

А вот молодая мамочка Леся Никитюк показала, как пряталась на парковке с 10-месячным сыном Оскаром. О страшной атаке врага она написала в своем Instagram так:

"Какой п*зд*ц всю ночь... Спасибо всем службам, которые помогают и спасают людей".

Победительница "Мастер Шеф" Лиза Глинская также поблагодарила украинских защитников и рассказала, как со страхом ждала утра.

"Это были сутки ужаса и страха. Мы живы, девочки спали крепко. Спасибо нашей ПВО, благодаря вам мы снова встретили это утро", - написала она в Instagram.

А вот Маша Ефросинина подчеркнула, что ненавидит россиян и никогда не простит им ни одной бессонной ночи украинцев.

"Внутри – ненависть к морозу и паника парализующего страха. Снаружи – выработанное спокойствие... Никогда не прощу руснакам ни одной адской ночи. Одна из самых страшных атак по Киеву, области и Украине", – подчеркнула ведущая в Instagram и показала, как пряталась с сыном во время обстрела.

