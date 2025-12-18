Рейсы начнут выполняться летом 2026 года.

Ирландский лоукостер Ryanair объявил о расширении своего присутствие в аэропорту марокканской столицы Рабат. В последние годы это туристическое направление на севере Африки активно развивается, потому вопрос доступных авиабилетов туда сейчас как никогда актуален.

Как говорится на сайте авиакомпании, с апреля 2026 года она откроет новую базу в Рабате с двумя самолетами.

Благодаря этому летом 2026 года сюда будет выполняться в общей сложности 20 маршрутов, включая 7 новых маршрутов, соединяющих столицу Марокко с крупными европейскими городами.

Новые рейсы Ryanair в Рабат

В авиакомпании отмечают, что открытие этой базы увеличит пропускную способность Рабата летом 2026 года на +45% и является важной частью рекордного расписания Ryanair на лето 2026 года в 13 аэропортах Марокко, также включая Марракеш, Фес, Агадир, Тетуан, Эс-Сувейру, Дахлу и Надор.

При этом генеральный директор Ryanair Эдди Уилсон пообещал, что перевозчик продолжит развивать свою сеть в стране в преддверии Чемпионата мира по футболу 2030 года, который Марокко будет проводить совместно с Испанией и Португалией.

Другие новости Ryanair

Как сообщал УНИАН, ранее ирландский лоукостер Ryanair объявил о резком сокращении числа рейсов в бельгийский аэропорт "Брюссель-Шарлеруа".

Кроме того, крупнейший в Европе бюджетный перевозчик решил свернуть свою программу лояности Ryanair Prime, поскольку пассажиры использовали слишком много скидок.

