Польские истребители перехватили разведывательный самолет РФ над Балтикой

По мнению главы польского министерства обороны, это очередные действия России, направленные на проверку систем противовоздушной обороны стран НАТО.

Польские пилоты успешно перехватили российский разведывательный самолет над акваторией Балтийского моря. Об этом сообщил вице-премьер и глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в соцсети Х.

"Наши самолеты перехватили над международными водами Балтийского моря российский разведывательный самолет Ил-20", – написал он.

Как указано в сообщении, самолет совершал полет без предварительно утвержденного плана и с полностью выключенными передатчиками. По мнению министра, это не случайность.

"Это очередные агрессивные действия Российской Федерации и проверка наших систем противовоздушной обороны", – подчеркнул Косиняк-Камыш.

Глава Минобороны также подчеркнул, что такие маневры представляют прямую угрозу для безопасности полетов в регионе.

"Полеты без включенных транспондеров могут представлять угрозу для других самолетов. Каждая провокация такого рода встретит немедленную реакцию наших пилотов", – акцентировал он.

Провокация российского флота

Ранее УНИАН писал, что российский фрегат "Адмирал Григорович" подозрительно маневрировал вблизи побережья Великобритании, чем привлек внимание британских военных.

Корабль РФ совершал необычные перемещения недалеко от стратегически важных районов, что вызвало дополнительный мониторинг со стороны Лондона. Он выступал в роли конвоира для целой группы объектов. Его сопровождала одна подводная лодка, а также около шести торговых и вспомогательных судов. Подобная активность расценивается как демонстрация присутствия и проверка реакции НАТО.

