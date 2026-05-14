Россия беспощадно ударила по Украине: жители Киева и 11 областей остались без света

Россия в течение суток осуществила одну из самых масштабных комбинированных атак на Украину. В результате обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Киеве, а также в Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Львовской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Хмельницкой областях временно остаются без света, сообщает Министерство энергетики.

"Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы ведутся круглосуточно", – уверяют в энергетическом ведомстве.

Кроме того, из-за непогоды без света остаются более 50 населенных пунктов в Днепропетровской и Полтавской областях. Ремонтные бригады работают над восстановлением электроснабжения.

При этом в Минэнерго отметили, что отключения света по графику для населения или применение графиков ограничения мощности для бизнеса сегодня не планируются. Энергетики также призвали украинцев с 18:00 до 22:00 экономно использовать электроэнергию.

Массированная атака России 13-14 мая – главные новости

13 мая Россия начала массированную атаку на Украину. В среду главной целью вражеских беспилотников стали западные области. Под атакой вражеских БПЛА, в частности, оказались Закарпатская, Черновицкая, Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская области. По данным очевидцев, беспилотник добрался даже до курортного Буковеля. В Луцке беспилотники попали в несколько нежилых помещений, а в Ковеле на Волыни из-за попадания возле объекта критической инфраструктуры повреждены автотранспорт и жилой дом, расположенные рядом.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, с 13 по 14 мая Россия запустила по Украине более 1560 дронов и 56 ракет. Он добавил, что только в ночь на 14 мая россияне выпустили по Украине более 670 ударных дронов и 56 ракет. Зеленский добавил, что основной целью ночного удара врага был Киев.

