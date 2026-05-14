В 'ПриватБанке' подешевел евро: актуальный курс валют на четверг

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 44,25 грн, а евро – 51,81 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 14 мая, остался на прежнем уровне и составляет 44,20 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 51,85 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 43,60 гривни, а евро – по курсу 50,85 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в четверг не изменился и составляет 44,25 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня снизился на 27 копеек – до 51,81 гривни.

НБУ установил на 14 мая официальный курс доллара к гривне на уровне 43,97 гривни за доллар, таким образом украинская валюта осталась на прежнем уровне.

По отношению к евро гривня укрепила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 51,50 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта выросла на 14 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 1 копейку и составляет 44,20 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,70 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 5 копеек и составляет 51,95 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,28 гривни за евро.

