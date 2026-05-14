Индия просит США продлить разрешение на закупку 'запрещенной' нефти из РФ

По данным компании Kpler, по итогам мая Индия может импортировать около 2 миллионов баррелей в сутки российской нефти.

Индия просит США продлить действие разрешения на покупку подсанкционной российской нефти, поскольку война на Ближнем Востоке нарушает поставки энергоносителей. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам собеседников журналистов, индийские чиновники предупредили Вашингтон, что на фоне продолжения войны на Ближнем Востоке длительная нестабильность на нефтяном рынке будет иметь серьезные последствия для более чем миллиарда жителей Индии.

"По словам источников, это, в частности, затронет 1,4 миллиарда индийцев, которые уже сейчас сталкиваются с дефицитом газа для приготовления пищи", – отмечает издание.

Bloomberg напоминает, что из-за скачка цен на нефть после начала войны на Ближнем Востоке США в марте временно разрешили покупать российское "черное золото", находящееся под американскими санкциями, а затем продлили действие разрешения до 16 мая.

Журналисты отмечают, что Индия рекордными темпами импортирует российскую нефть, поскольку нефтеперерабатывающие заводы работают на полную мощность перед истечением срока действия текущего разрешения США. По данным компании Kpler, в мае ежедневные поставки российской нефти в Индию "составили беспрецедентные 2,3 миллиона баррелей".

Аналитики прогнозируют, что по итогам мая Индия будет импортировать в среднем 1,9 миллиона баррелей российской нефти в день.

13 марта на фоне скачка цен на нефть после начала войны на Ближнем Востоке США временно разрешили всем странам покупать подсанкционную российскую нефть. В то же время 22 марта министр финансов США Скотт Бессент заявил, что временное ослабление санкций против российской нефти принесет россиянам 2 млрд долларов дополнительных доходов.

По подсчетам издания Financial Times, каждый день высоких цен приносит российскому бюджету около 150 млн долларов дополнительных поступлений. Только за первые две недели войны в Персидском заливе РФ заработала до 1,9 млрд долларов.

