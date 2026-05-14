Цены на клубнику с понедельника упали вдвое: ягоду из Закарпатья отдают за бесценок

Эта сладкая ягода на протяжении всей недели активно дешевеет на рынке.

Цены на клубнику из Закарпатья на "Столичном рынке" на этой неделе обвалились практически вдвое. Еще в понедельник, 11 мая, ягоду отпускали по 255 грн/кг, тогда как в четверг, 14 мая, ее стоимость составляет 140 грн/кг, указано на сайте рынка.

Клубника из Закарпатья дешевеет с бешеной скоростью: 12 мая средняя цена за килограмм потеряла 55 гривень, а на сегодня – снизилась еще на 60 гривень. Ягоду из Закарпатья продают в диапазоне 130-170 грн/кг.

Отечественная клубника в целом дешевеет, однако не так ощутимо. С 260 грн/кг 11 мая ее цена опустилась до 170 грн/кг сегодня. При этом некоторые продавцы продолжают держать цену и в 290 грн/кг на определенные сорта ягоды, рассчитывая на состоятельных клиентов.

Импортная клубника не успевает за темпами украинской ягоды и дешевеет неохотно. 11 мая ее средняя цена составляла 280 грн/кг, так же и 12 мая. Лишь к 13 мая она подешевела до 200 грн/кг и пока держится на этой отметке.

Самая дорогая на рынке сейчас клубника из Одессы. 12 мая ее предлагали к продаже значительно дороже, чем ягоды другого происхождения – по 330 грн/кг. После этого два дня она дешевела, но несопоставимо с конкурентами – на сегодняшний день средняя цена составляет 285 грн/кг, причем с узким коридором 280-290 грн/кг.

Клубнику на рынке продают в зависимости от размера – чем она крупнее, тем выше цена. В то же время украинцы не очень охотно покупают более дорогую ягоду по 270 грн/кг, а вот небольшую и более дешевую – по 180 грн/кг – раскупают сразу. Уже к вторнику продавцы снизили цены на клубнику в среднем на 50 гривень за килограмм.

В начале сезона клубники в Украине на рынке ягод не было ни дефицита, ни чрезмерного ажиотажа, поэтому аналитики прогнозируют в этом году сезон дешевой клубники.

