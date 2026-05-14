Массированная атака на Украину: Игнат предупредил о риске повторных ударов

По данным Воздушных сил, Россия могла использовать "перемирие" для накопления дронов и ракет, что повышает риск новых атак.

Вероятность повторных ракетных атак России по Украине остается высокой после массированного обстрела 14 мая. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала Новини.LIVE.

По его словам, во время ночной атаки на Киев российские войска не применяли крылатые ракеты типа "Калибр" и "Искандер-К". Вместо этого основной акцент был сделан на стратегическую авиацию и баллистические ракеты "Искандер-М".

Игнат подчеркнул, что угроза новых ударов остается актуальной, хотя точных данных об их подготовке пока нет.

"Вероятность дальнейших ударов сохраняется. Точной информации о том, планируют ли они снова нанести удар, у меня сейчас нет, но готовиться нужно к любым сценариям", – отметил он.

Также представитель Воздушных сил добавил, что российская армия могла использовать так называемое "перемирие" 9–11 мая для накопления дронов и ракет с целью дальнейших атак.

Массированная атака на Украину 14 мая

Как сообщал УНИАН, в ночь с 13 на 14 мая Россия нанесла один из самых массированных ударов по Украине. По данным президента Владимира Зеленского, РФ запустила по Украине более 1560 дронов и 56 ракет. Зеленский добавил, что основной целью ночного удара врага был Киев.

Кроме того, под атакой вражеских БПЛА, в частности, оказались Закарпатская, Черновицкая, Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская области. По данным очевидцев, беспилотник добрался даже до курортного Буковеля. В Луцке беспилотники попали в несколько нежилых помещений, а в Ковеле на Волыни в результате попадания возле объекта критической инфраструктуры повреждены автотранспорт и жилой дом, расположенные рядом.

