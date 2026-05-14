Боржемская впервые за долгое время показала своего 17-летнего сына (фото)

Фитнес-тренер также публично обратилась к Роберту.

Известная украинская фитнес-тренер Марина Боржемская впервые за долгое время показала своего сына.

Сегодня, 14 мая, парень отмечает свой день рождения. Роберту исполнилось 17 лет. По случаю праздника звездная мамочка поздравила его в своем Instagram и показала, как он вырос.

"Рожденный, чтобы быть собой и выбирать свой путь! Сказать, что я счастлива быть твоей мамой – на самом деле сказать мало. Именно с тебя для меня началось материнство. Именно благодаря тебе я училась быть мамой, любить еще глубже, волноваться, поддерживать и проживать совершенно новую жизнь. Мне так нравится наблюдать, какой личностью ты становишься. Как смело изучаешь мир, экспериментируешь, ищешь себя и делаешь это свободно. Это о силе. О характере. О внутреннем духе и свете, который есть в тебе. Твой ум, мудрость, интеллект и умение чувствовать людей – твой настоящий фундамент. И я очень хочу, чтобы ты всегда оставался собой и не терял этот свет внутри", – написала звездная тренерша.

Марина добавила, что ей очень нравится наблюдать, как сын с любовью относится к младшей сестре Оливии. Спортсменка также пожелала имениннику оставаться собой и ничего не бояться.

"Продолжай любить жизнь, людей и смело идти своим путем. А мы, твоя семья, всегда будем рядом. И да… глядя сегодня на твои 189 см, я до сих пор не понимаю, как ты вообще поместился у меня в животике! Люблю тебя безгранично, мой Роберт", – добавила Боржемская.

К слову, Марина родила сына и дочь от боксера Вячеслава Узелкова. Пара прожила 22 года в браке, однако восемь лет назад звездная чета скандально развелась. А в начале 2024 года мужа экстренно госпитализировали в столичную больницу, где ему сделали операцию на сердце. Однако на 45-м году жизни спортсмен скончался.

Напомним, ранее Марина Боржемская "засветила" обручальное кольцо на пальце и рассказала о новом возлюбленном.

