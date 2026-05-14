Атака РФ на Киев: число погибших возросло, среди них – 12-летний ребенок

Кличко сообщил, что в столице уже пять человек погибли в результате ночной атаки со стороны РФ.

Спасатели извлекли из-под завалов дома в Дарницком районе Киева тело 12-летней девочки. Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко

"Пятеро погибших в Киеве. Поисково-спасательная операция продолжается", – написал он.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что уже известно о пяти погибших в Киеве в результате ночной российской атаки. При этом он отметил, что около 40 человек получили ранения в столице.

Зеленский отмечает, что продолжается поисково-спасательная операция в Дарницком районе Киева – под завалами дома может находиться более 10 человек, которые сейчас считаются пропавшими без вести. По его словам, также работают все необходимые службы и в Оболонском районе столицы.

Президент отметил, что все же удалось сбить 93% ракет и дронов, которыми РФ атаковала Украину.

"На все эти удары будет справедливый ответ. И нужно давить на Москву так, чтобы они там ощущали последствия своего террора", – подчеркнул он.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям обновили данные о том, сколько еще людей ищут под завалами.

"Кроме того, на данный момент есть данные о минимум 20 пропавших без вести. Поисково-спасательные работы продолжаются. Информация обновляется", – говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, в целом по Киеву в результате российского обстрела пострадали 39 человек, из них один ребенок. Еще 28 человек удалось спасти.

Сообщается, что на месте происшествия работают психологи и кинологи ГСЧС. Привлечена тяжелая инженерная техника для разбора завалов.

Атака РФ на Киев: последние новости

Как сообщал УНИАН, в Дарницком районе Киева после попадания обрушились конструкции многоэтажного дома. Ведутся аварийно-спасательные работы по поиску пострадавших.

Также в ГСЧС сообщили, что кроме многоэтажки в Дарницком районе по другому адресу зафиксировано падение обломков на территорию АЗС.

Что касается других столичных районов, спасатели уточнили, что на Оболони зафиксировано падение обломков на открытую территорию и на 3-этажное здание паркинга и бизнес-центра.

