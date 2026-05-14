'Европа должна этим воспользоваться': бизнесмен рассказал Die Welt об одном из главных преимуществ Украины

По мнению Алекса Карпа, поле боя – это "самое суровое место в мире", где можно проверить, работает ли что-то.

Так же, как компании используют операционные системы, у Украины есть "такая система для современного поля боя", рассказал американский предприниматель, глава компании Palantir Алекс Карп изданию Die Welt.

"Украина создала одну из важнейших систем военной обороны в мире", – поделился Карп после встречи с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Михаилом Федоровым в Киеве.

Он не разделяет пессимизма многих и отметил, что Украина верит в то, что сможет победить врага:

"Каждый человек, с которым мы имели дело, верит, что выиграет войну. Они очень оптимистичны".

Карп гордится тем, что его компания вносит свой вклад в успешную оборону Украины.

"Это можно представить себе, так сказать, как операционную систему для войны. Так же, как компании используют операционные системы, у Украины есть такая система для современного поля боя", – описал он то, как армия использует его продукцию.

Карп призывает другие европейские страны воспользоваться опытом Украины и покупать проверенные украинские технологии. По его собственным словам, он делает это "без какой-либо значительной личной выгоды".

"Какие продукты будет покупать Европа для своей обороны? Будут ли они покупать продукцию, которая была опробована в презентациях PowerPoint? (...) Или же будут покупать продукцию, которая в одиночку останавливает большую военную мощь?", – поинтересовался предприниматель.

По его мнению, поле боя – это "самое суровое место в мире", где можно проверить, работает ли что-то. Именно поэтому Карп надеется, "что европейцы будут открыты к продуктам, разработанным в Украине".

Как пояснил руководитель Palantir, его компания не имеет доступа к украинским данным, даже если военные используют часть ее программного обеспечения:

"Когда они осуществляют противовоздушную оборону или обнаруживают цели, почти весь код написан ими самими и находится под их контролем. У нас нет к нему доступа. В этом смысле, на мой взгляд, нет проблемы суверенитета. Я не могу вам сказать, что они делают, как они действуют, и я также не могу им в этом помешать. Это полностью под их контролем".

Издание отметило, что Карп, который учился в Германии и свободно владеет немецким языком, естественно, критически относится к отказу немцев. Он объясняет, что программное обеспечение Palantir применяется на всех важных театрах военных действий в мире, "и на это есть причина".

В то же время он понимает, что Германия и другие крупные страны "хотят иметь автономные системы – и они должны их иметь".

Карп критически высказался о масштабных инвестициях в военную отрасль на европейском континенте.

"Когда я смотрю на расходы в Европе, меня очень беспокоит то, что значительная их часть распределяется людьми, которые не имеют представления, как их разумно использовать. А это создаст закрепленные интересы – со стороны людей, которые производят технически отсталые, неэффективные решения, но имеют сильные политические позиции. И тогда очень трудно от них избавиться", – отметил он.

Это, по мнению главы Palantir, было "одним из больших преимуществ Украины" тогда, когда "у них ничего не было".

