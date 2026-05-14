Госдума РФ одобрила закон, позволяющий Путину нападать на другие страны

В Москве заявили, что новые нормы необходимы для "защиты россиян за рубежом", тогда как в Европе опасаются дальнейшей агрессии со стороны Кремля.

Государственная Дума РФ приняла законопроект, который позволяет правителю России Владимиру Путину отдавать приказ о вводе войск на территорию других государств якобы для "защиты российских граждан". Об этом сообщает Politico.

Согласно документу, Москва сможет официально использовать армию за рубежом в случаях, если российских граждан "задерживают, расследуют, судят или преследуют" иностранные государства, международные суды или организации, в которые Россия не входит.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что "западное правосудие превратилось в репрессивную машину", поэтому Россия якобы должна защищать своих граждан за рубежом.

Видео дня

После принятия законопроекта у Путина есть 14 дней на его подписание.

Издание отмечает, что закон вызвал беспокойство на Западе на фоне заявлений европейских спецслужб, которые в этом году называли Россию прямой угрозой для НАТО и Европы. Европейские политики опасаются, что Кремль может использовать ближайшие годы для проверки готовности Альянса к коллективной обороне.

Что предшествовало

Кремль уже использовал подобную риторику для оправдания полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Тогда Москва заявляла о необходимости "защиты русскоязычного населения" и обвиняла Киев в нарушении прав россиян.

В прошлом месяце президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что в случае недостаточной поддержки Украины следующими потенциальными целями России могут стать страны Балтии. В то же время в Эстонии впоследствии заявили, что не видят непосредственной угрозы вторжения.

В свою очередь, командующий Национальными вооруженными силами Латвии, генерал-майор Каспарс Пуданс заявил, что если боевые действия в Украине прекратятся, то готовность России к новой широкомасштабной войне – вопрос времени.

Вас также могут заинтересовать новости: