Есть ли у LELEKA шансы пройти в финал 'Евровидения-2026': прогноз букмекеров

Представительница Украины выступит во втором полуфинале конкурса.

У представительницы Украины на международном песенном конкурсе "Евровидение-2026", певицы LELEKA (настоящее имя – Виктория Лелека) есть все шансы пройти в финал после выступления во втором полуфинале. Такие прогнозы делают букмекеры, о чем свидетельствуют данные на сайте eurovisionworld.com.

По оценкам букмекеров, вероятность того, что Украина пройдет в финал, - 94%.

Кроме нее, согласно данному прогнозу, в списке возможных финалистов значатся – Дания, Австралия, Румыния, Болгария, Албания, Греция, Мальта, Кипр и Норвегия.

Выступление LELEKA: "Евровидение 2026" второй полуфинал

Напомним, как писал УНИАН, уже вечером 14 мая состоится второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение 2026". Пройдет он в Вене на арене Wiener Stadthalle.

Полуфинал начнется в 22:00 по киевскому времени. УНИАН ведет онлайн-трансляцию второго полуфинала.

Представительница Украины певица LELEKA выступит с песней Ridnym под номером 12. По словам певицы, ее выступление на "Евровидении-2026" обойдется в примерно 300 тысяч долларов.

