Ryanair этим летом запустит рекордное число рейсов из удобного для украинцев аэропорта Польши

Всего в летнем расписании Ryanair из Катовице запланировано 26 маршрутов.

Ирландский лоукостер Ryanair объявил летнюю полетную программу из аэропорта польского города Катовице, который на данный момент является одним из самых удобных для украинцев.

Новые рейсы Ryanair из Катовице 2026

Как говорится на сайте авиакомпании, этим летом она будет летать по 26 маршрутам из Катовице, включая четыре новых:

Малага (Испания);

Ламеция-Терме (Италия);

Орхус (Дания);

Тирана (Албания).

В авиакомпании отмечают, что это рекордное количество маршрутов в ее расписании за всю историю полетов через этот аэропорт.

Новые рейсы Ryanair на Сицилию 2026

Кроме того, Ryanair анонсировала рекордное летнее расписание-2026 из сицилийского аэропорта Трапани-Марсала (Италия).

Как отмечается на сайте авиакомпании, лоукостер будет летать из этого аэропорта по 24 маршрутам, включая шесь новых:

Другие новые рейсы Ryanair

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, также это летом станет рекордным по количеству маршрутов Ryanair в Хорватию.

Кроме того, лоукостер анонсировал расширение полетной программы из Польши этим летом в другие балканские страны – Албанию и Черногорию.

