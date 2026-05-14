Россия создала очередной бомбардировщик Ту-160М: появилось фото модернизированной машины

Проект обновления Ту-160 предусматривает установку на самолет нового радиоэлектронного оборудования и вооружения.

В Сеть выложили фото стратегического бомбардировщика Ту-160 (серийный номер 8-04, бывший бортовой номер "06 красный", название "Петр Дейнекин"), который, вероятно, выполняет испытательный полет после завершения модернизации до уровня Ту-160М. На фотографию обратил внимание известный исследователь авиации Piotr Butowski.

По его данным, ранее этот самолет показывали во время работ на Казанском авиазаводе (КАЗ) еще в 2020 году. Эксперт отметил, что машина стала шестым ранее построенным бомбардировщиком Ту-160, прошедшим модернизацию на Казанском авиационном заводе до варианта Ту-160М.

Российский Центр анализа стратегий и технологий отмечает, что бомбардировщик с серийным номером 8-04, получивший название "Петр Дейнекин", стал последним самолетом, достроенным на Казанском авиационном заводе в первоначальном виде из советского запаса.

Машину выкатили в Казани 16 ноября 2017 года, а первый полет она совершила в конце декабря 2017 года. С 2020 года этот борт снова находился на КАЗ на модернизации до уровня Ту-160М, которая была завершена только сейчас.

Согласно заявлению Путина, сделанному в мае 2019 года, планировалось модернизировать до уровня Ту-160М десять самолетов Ту-160.

Первый опытный образец модернизированного бомбардировщика Ту-160М был переоборудован из серийного бомбардировщика с серийным номером 4-05 и названием "Игорь Сикорский". Самолет совершил первый полет после завершения переоборудования на КАЗ 2 февраля 2020 года.

Что касается самолетов Ту-160М нового производства, то еще в январе 2018 года Минобороны РФ подписало в Казани с ПАО "Туполев" контракт на строительство до 2027 года десяти новых бомбардировщиков Ту-160М, которые также иногда обозначаются как Ту-160М2.

Первый (опытный) Ту-160М, построенный по этому контракту, с серийным номером 9-01 был изготовлен из запасов, оставшихся с советских времен. Он совершил первый полет в Казани 12 января 2022 года. В целом сегодня Россия может иметь три новых Ту-160М2.

Ранее сообщалось, что Россия формально имеет в строю 18 бомбардировщиков Ту-160 различных версий. В то же время для нанесения ракетных ударов по Украине фактически используется лишь семь из них.

Таким образом, если учитывать общее количество самолетов, формально находящихся в строю, уровень оперативной готовности флота Ту-160 составляет примерно 40%.

Стоит сказать, что Ту-160 – довольно старый самолет, который совершил первый полет еще в 1981 году. Другими словами, его модернизационный потенциал не безграничен.

Заменить Ту-160 в будущем должен новый российский стелс-бомбардировщик ПАК ДА (Перспективный авиационный комплекс дальнего действия).

Западные специалисты скептически оценивают его перспективы. Они напоминают, что Москва хотела поднять самолет в воздух до 2021 года. Однако сейчас уже 2026 год, а проект фактически остается на уровне концепции и пресс-релизов.

