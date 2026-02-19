Ryanair запускает рекордное количество рейсов в Хорватию этим летом

Некоторые из новых рейсов могут быть интересны украинцам, желающим отправиться летом на море.

Ирландский лоукостер Ryanair объявил о запуске рекордного количества рейсов этим летом в Хорватию. Некоторые из новых маршрутов могут заинтересовать украинцев, желающию отправиться летом на море.

Как сообщается на сайте авиакомпании, в летнем расписании на 2026 год у нее запланировано 118 маршрутов из Хорватии, включая два новых из Дубровника – в Будапешт и Гданьск.

В хорватских аэропортах у Ryanair будет базироваться девять самолетов, что, как ожидается, обеспечит рост пассажиропотока на 5% – до 4,3 млн мест.

Лоукостер будет летать из семи аэропортов Хорватии:

Дубровник;

Загреб;

Задар;

Осиек;

Риека;

Пула;

Сплит.

Ежеденельно в летний период через них будет совершаться более 850 рейсов.

Другие новости Ryanair

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее Ryanair также объявил новые летние рейсы из Польши в Черногорию и Албанию.

В то же время не так давно в авиакомпании заявили, что в 2026 году ожидается рост цен на ее авиабилеты в среднем на 7%.

