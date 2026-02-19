Ryanair запускает рекордное количество рейсов в Хорватию этим летом

Ирландский лоукостер Ryanair объявил о запуске рекордного количества рейсов этим летом в Хорватию. Некоторые из новых маршрутов могут заинтересовать украинцев, желающию отправиться летом на море.
Как сообщается на сайте авиакомпании, в летнем расписании на 2026 год у нее запланировано 118 маршрутов из Хорватии, включая два новых из Дубровника – в Будапешт и Гданьск.
В хорватских аэропортах у Ryanair будет базироваться девять самолетов, что, как ожидается, обеспечит рост пассажиропотока на 5% – до 4,3 млн мест.
Лоукостер будет летать из семи аэропортов Хорватии:
- Дубровник;
- Загреб;
- Задар;
- Осиек;
- Риека;
- Пула;
- Сплит.
Ежеденельно в летний период через них будет совершаться более 850 рейсов.
