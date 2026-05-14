Известный украинский продюсер-воин сбил вражеский дрон

Алексей отметил, что уже получил благодарность от командира и штаба.

Продюсер-воин известной украинской группы "Бумбокс" Алексей Согомонов рассказал о своих успехах на службе. В частности, он отметил, что смог собственноручно сбить российский дрон во время ночной атаки.

Мужчина признался, что ночью был на дежурстве, где и удалось ликвидировать вражеский дрон.

"Сбил сегодня шаху. Так получилось, что был один на позиции. Сделал 12 или 14 выстрелов из Браунинга и насыпал из арки в хвост. Есть официальное подтверждение и благодарность от командира и штаба. Это 5 или 6, я уже запутался в МВГ "Верба", и какая-то там у всего подразделения. Спасибо побратимам за респект, без вас бы этого не случилось. Служу народу Украины", – отметил Согомонов в своем Facebook.

Видео дня

К слову, продюсер с позывным "Бумбокс" встал на защиту Украины в начале полномасштабного вторжения. Сейчас он служит в мобильной огневой группе "Верба", которая участвует в противовоздушной обороне Украины. Сама группа "Бумбокс" также активно помогает украинским военным, собирая пожертвования на концертах.

Напомним, ранее стало известно, что сын актера Богдана Бенюка пополнил ряды ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости:

Напомним, недавно группа "Бумбокс" вызвала мурашки новой лирической песней. Андрей Хливнюк назвал ее "слишком личной".